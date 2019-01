Boliviano Martínez condiciona su participación en apoyo a ‘Chavo’

El piloto ‘Leo’ Martínez decidió ponerse la camiseta del equipo de ‘Chavo’ Salvatierra y apoyarlo en su lucha por correr en el Dakar de Perú.

El cruceño Leonardo Martínez puso en duda su participación en el Rally Dakar 2019, que se largará mañana domingo en Lima. Martínez condicionó su concurso en la categoría cuadriciclos si la Amaury Sport Organisation (ASO) no permite que Salvatierra compita en la Barren Racer One 690, que es observada porque supuestamente no fue fabricada en serie.

“La situación es muy crítica la que se está pasando, entonces hay que estar unidos todos los bolivianos para afrontar. Dios quiera que se revierta la situación y que ‘Chavo’ pueda correr. Estamos en esa posición (no correr) para poder apoyarlo y todos los competidores deberíamos de estar en esa posición. Hay cosas que no han sido correctas que deberían de haberse solucionado en su tiempo”, aseguró Martínez.

La ASO impide que Salvatierra participe en el Rally con el cuadriciclo, Barren Racer One, de fabricación holandesa, pese a habilitar el mismo vehículo en las ediciones de 2017 y 2018 y en dos Dakar Series, que controla la misma organización el año pasado. En esas dos versiones que se corrieron en Argentina y en Perú fue pilotada por Salvatierra sin ningún freno por parte de los organizadores.

Este sábado el equipo Chavo Salvatierra Racing Team insistirá ante la ASO para que cumpla los reglamentos de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) y sus procedimientos para admitir a Salvatierra con el vehículo cuestionado. De no lograr su objetivo el cruceño deberá cambiar de máquina.

Este documento es el registro de la máquina con todas sus especificaciones que Salvatierra presentó al momento de la inscripción. Tiene la firma de Etienne Lavigne, director del Dakar.

