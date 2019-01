Caso Manada: Abogado de los acusados asegura que se está tergiversando el informe del LITCUP

Abogado de los acusados en el caso de violación múltiple, denominado: Caso Manada, Winter Hinojosa, se pronuncia sobre el caso con documentación en mano para probar que muchos de los hechos expuestos en las redes sociales y medios de comunicación no son reales y que lo que se ha hecho es confundir a la opinión pública.

Señala que “en el punto 7.10 al que hace referencia el informe (del LITCUP) dice claramente que existe la posibilidad de que 23:01 conforme al muestrario fotográfico ellos abandonaron el motel, y dice que a horas 23:54 ingresó (al hospital), están hablando que más de 50 min ella hubiera estado en un estado de “no se sabe dónde”, sin embargo, lo que no se dice, no se muestra y cómo se confunde, voy a mostrar en el mismo informe psicológico la hora del lugar, donde se observa que a las 23:20 del mismo día en la misma clínica, se observa a una persona que está en el lugar informando a algún familiar sobre la situación que está ocurriendo, es decir, no habían sido 50 min, habían sido 20 y es el mismo informe que lo establece” aseveró el abogado.

Asegura que se está tergiversando el informe del LITCUP, que existen contradicciones, que todo le llama la atención al abogado de la víctima y lo que él (el abogado de la víctima) da a conocer es sólo lo que él piensa o cree.

Fuente: Unitel