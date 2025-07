¿El voto útil y voto oculto beneficia a la derecha o izquierda?

Saavedra sostuvo que, en este momento, el voto útil podría intentar ser activado por la izquierda, debido a su fragmentación y bajo rendimiento en las encuestas. Sin embargo, advirtió que no existen condiciones reales para que esa estrategia sea efectiva.

Santa Cruz.– En un análisis sobre el panorama electoral, el politólogo Carlos Saavedra destacó que el fenómeno del voto oculto, junto al voto útil, tendrá un impacto, que beneficiaría principalmente al Movimiento al Socialismo (MAS) y sus derivados.

Saavedra explicó que esto se da porque el voto oculto, es un fenómeno históricamente asociado al MAS, y podría desempeñar un papel clave en este proceso. Según el analista, gran parte de ese voto oculto iría en favor de Andrónico Rodríguez, quien se perfila como uno de los candidatos más representativos dentro del bloque oficialista.

“Hay que tomar en cuenta que el MAS siempre ha tenido un voto oculto. Yo creo que ese voto oculto hoy va a ir en gran medida a Andrónico, porque el fenómeno del voto útil ahora se va a dar en la izquierda, no en la derecha”, afirmó Saavedra en entrevista en el programa radial de La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

No obstante, Saavedra sostuvo que, en este momento, el voto útil intentará ser activado por la izquierda, debido a su fragmentación y bajo rendimiento en las encuestas. Sin embargo, advirtió que no existen condiciones reales para que esa estrategia sea efectiva.

Al ser consultado sobre las posibles alianzas entre fuerzas derivadas del MAS y su impacto en las tendencias de voto, Saavedra fue claro en su respuesta, pues no cree que dicha unión pueda alterar la corriente general del electorado. Aseguró que, aunque estas alianzas puedan “robustecer” algunas candidaturas dentro de la izquierda, no cambiarán la tendencia general que, a su juicio, es favorable a un cambio de conducción en el gobierno.

“Pero si tú te fijas, Andrónico tiene 11.8%. ¿Quién de la izquierda le puede sumar? Del Castillo está con menos de 3%, Eva Copa está con menos de 1%, si no me equivoco. Tampoco hay una gran suma ahí”, agregó el experto al señalar que hay una corriente clara que demanda un cambio de conducción en el gobierno del país, y esa oposición al MAS ya ha constituido esa corriente”.

Para el analista, Evo Morales es el único líder que podría generar un trasvase de votos significativo dentro del bloque progresista. “Usted puede estar a favor o en contra de Evo. Yo soy muy crítico con muchas de las cosas que hace, pero no puedo negar que es un factor de poder y el único líder en Bolivia con capacidad de trasvase de voto se llama Evo Morales”, afirmó.

Asimismo, Saavedra sostuvo que el voto útil sólo cobra relevancia cuando hay un “factor polarizante” que divida claramente a los electores. “Hoy ese factor no existe”, afirmó y agregó “al no estar Evo Morales en competencia, ni tener un candidato, no va a haber factor polarizante”.

