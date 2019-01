Desplante de la FBF al técnico Eduardo Villegas

El técnico cochabambino estuvo todo el día en La Paz esperando la llamada del titular federativo para firmar su contrato. Salinas se contactó con él a las 21:30 y fue para postergar la reunión para este martes.

Eduardo Villegas aún no asumió oficialmente el mando de la selección y ya sufre su primer revés. Ayer, el DT estuvo todo el día en La Paz esperando la llamada para reunirse con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), César Salinas, pero esta recién llegó a las 21:30 y fue para decirle que estaba ocupado y que recién hoy iban a poder encontrarse. El motivo de la reunión, pactada el viernes cuando el técnico y el dirigente volvían de Brasil, del sorteo de la Copa América 2019, era ponerse de acuerdo en temas económicos para firmar el contrato de cuatro años entre el entrenador y la federación.

Cuando este medio le hizo una llamada a Villegas el domingo, el DT confirmó que ya estaba en la sede de Gobierno. Ayer, también se quedó allí, desde donde con voz calmada dijo que nadie se comunicó con él, para luego afirmar en tono de broma que no lo iban a acobardar. “La reunión estaba pactada para hoy (lunes), pero nadie me llamó hasta esta hora”, recalcó el entrenador más ganador del fútbol boliviano, con seis títulos nacionales. Esta declaración vía telefónica la hizo a las 20:48. También se habló con Salinas, que a las 19:00 afirmó estar en una reunión, y que por favor se le hable en media hora, pero luego no volvió a atender su teléfono.

El contacto recién llegó a las 21:30, y ahí Salinas le afirmó al DT que estuvo ocupado con personeros de la FIFA, y que hoy lo llamará. Ante esta situación, Villegas afirmó que seguirá hoy en La Paz, confiando en que lo llamarán. “Me quedaré para arreglar mi situación y firmar mi contrato. Luego me iré a Santa Cruz”, manifestó. El entrenador, si es que logra arreglar el tema económico, deberá preparar a la Verde para encarar los amistosos de marzo y la Copa América, que se desarrollarán en 2019. En 2020 y 2021 se disputarán las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Cuando hace dos semanas el comité ejecutivo de la FBF eligió a Villegas DT de la Verde, dejando de lado a César Farías, que era el interino, el cochabambino nunca pensó que la firma del contrato iba a tardar. En esa ocasión se dijo que todo estaba casi arreglado, menos el tema económico. También en la reunión quedó claro que mandó el comité ejecutivo, pues el único que no estuvo de acuerdo con Villegas era Salinas.

Ayer, se le consultó al entrenador cómo había sentido la relación con el presidente federativo, a lo que respondió: “Bien, y que esperaba que se dé la firma”.

Lo económico es el freno

En las reuniones de las últimas dos semanas entre Villegas y la federación, quedó en claro que el tema económico cuenta bastante. Así cada cual tiene su postura, y una de ellas, la de la FBF, es que su tope salarial por año es de $us 500.000, sumando en cuatro años, tiempo del contrato que se pretende firmar, $us 2.000.000.

La postura de Villegas es mayor, según confirmaron dirigentes federativos. El DT habría pedido el pago de $us 500.000 por el primer año, $us 650.000 por el segundo, $us 750.000 por el tercero, y $us 1.000.000 por el cuarto. Así la sumatoria total sería de $us 2.900.000, es decir una diferencia de $us 900.000.

Uno de los que estuvo negociando con Villegas en los últimos días fue Robert Blanco, vicepresidente de la FBF, que aseguró que no tienen plan B, en caso de que se caiga la contratación del entrenador. “Confiamos en que todo se arreglará“, sostuvo Blanco, que fue claro al afirmar que de $us 500.000 por año la federación no subirá un peso. “Solo vamos a contar con $us 6.000.000 en los próximos cuatro años y no podemos gastar más de lo que hay”, explicó.

El expresidente de Destroyers también aseguró que Salinas debía reunirse con Villegas para ver el tema económico. “El hecho es que hay bonos y otros gastos que son para los jugadores y cuerpo técnico. Soy partidario de pagar premios por objetivos, así ganamos la federación y ganan ellos”, recalcó.

Dos microciclos

Villegas ayer se encargó de confirmar que ya tiene planificados dos microciclos para trabajar con los convocados, pensando en la Copa América y en los partidos amistosos de marzo. El primero de ellos será en Carnaval, entre el 2 y 5 de marzo. Esa concentración servirá para encarar los partidos de fecha FIFA a disputarse entre el 14 y 25 de ese mes frente a Japón y otro rival a confirmar, que puede ser Corea del Sur.

El segundo microciclo, que será en los primeros días de abril, apuntará a la Copa América de Brasil 2019 (14 de junio al 7 de julio), donde Bolivia disputará el grupo A, junto al anfitrión, Venezuela y Perú.

Cuatro cupos y medio

En las próximas eliminatorias Sudamericanas estarán en juego cuatro cupos y medio para el Mundial de Catar 2022. De ellos cuatro selecciones saldrán de la clasificación, que contempla 18 partidos a disputarse en dos años. El restante será el quinto ubicado, que para tener la clasificación deberá disputar un repechaje.

Para el último Mundial, el de Rusia 2018 y que acabó con Francia como campeón, los sudamericanos participantes fueron Brasil, Argentina, Uruguay y Colombia, de forma directa. Perú logró el pase en el repechaje.

La FIFA verificó los terrenos donde se construirá la Casa de la Verde

El proyecto de construcción de un centro de alto rendimiento (CAR) en La Paz está en marcha. Ayer, la FIFA hizo una verificación de los terrenos, ubicados en la segunda meseta de Achumani, a 3.500 msnm, 100 metros de altitud menos de donde está situado el Hernando Siles, sede de los partidos de local para las eliminatorias de la Verde.

Javier Gonzales, coordinador de Proyectos de la Oficina Regional de la FIFA, y César Salinas, presidente de la FBF, visitaron los terrenos, que dentro de poco pueden llegar a ser la casa de la selección. El objetivo es que allí concentre la Verde con miras a los partidos de local por las eliminatorias.

Gonzales afirmó que la inspección es el trabajo preliminar de cara a este importante proyecto, que cubrirá una necesidad urgente. Bolivia es el único país de Sudamérica que no cuenta con sede para su selección.

“Hemos revisado una documentación preliminar, hay que juntar lo pendiente. Todo tiene que ser presentado al Comité de Desarrollo de la FIFA”, dijo Gonzales. El máximo ente del fútbol mundial tiene mucho cuidado en la elección de los terrenos, para no sufrir inconvenientes como el que sucedió con el CAR de Cochabamba, que se construyó sin contar con la documentación correspondiente. Por ese motivo hasta la fecha no funciona, pese a que se comenzó a construir hace cerca de 20 años.

Salinas también ha afirmado que se pretende edificar otro CAR en Santa Cruz, en un lugar por confirmar.

El cuerpo técnico ya está trabajando con los posibles convocados

Desde el 14 enero, cuando la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) designara entrenador de la selección a Eduardo Villegas, el DT, y pese a no firmar contrato, no ha perdido el tiempo. “Mi cuerpo técnico está trabajando y hablando con los jugadores”, reveló ayer el entrenador.

Villegas es consciente de que debe apurarse a inculcar a los futbolistas la forma de jugar y lo que espera de ellos, pensando en los amistosos que se vienen en marzo y en la Copa América, que se desarrollará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio.

Un alivio para el DT también ha sido la decisión de modificar la fecha inicio de las eliminatorias, que será en marzo de 2020. Antes la competencia comenzaba en octubre.

