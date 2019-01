El sorprendente cambio físico de Kathy Bates

La actriz Kathy Bates, en una entrega de premios en Los Ángeles el pasado septiembre. CORDON PRESS

La intérprete, que ha adelgazado 27 kilos, afirma que ahora se siente mucho más sana y que se arrepiente de no haber cambiado su estilo de vida años atrás

Con 70 años cumplidos y más de 50 de ellos como actriz, Kathy Bates ha conquistado todos los aspectos del mundo cinematográfico. Desde papeles como la empática Molly Brown, en Titanic, o la emblemática abogada en Harry´s Law; hasta su trabajo como directora en A dos metros bajo tierra y su colaboración musical en American Horror Story. Pero había un aspecto de la vida de esta intérprete estadounidense que había dejado en un segundo plano: su salud.

Según ha revelado hace unas semanas la propia Bates a la revista UsWeekly, en los últimos meses ha perdido hasta 27 kilos y ahora se siente como una persona “completamente distinta”. “Yo nunca había tenido muy buena salud. [Pero] hace poco me hice un chequeo médico y estoy genial. (…) Me puedo mover, puedo caminar. Solo me gustaría haber hecho este cambio años atrás”, ha asegurado la ganadora del Oscar a mejor actriz por Misery (1990). Una transformación que quedó en evidencia ante los focos el pasado martes, cuando salía de un restaurante en Hollywood. Con una figura más esbelta y un corte de pelo juvenil, Bates atrajo la atención de los fotógrafos quienes no daban crédito de su nuevo aspecto.

Bates señala a su “pequeña sobrina” como la principal responsable de su mejorado estilo de vida. De acuerdo a sus declaraciones. ella le enseñó a entrenar su mente para “saber cuando es momento de empujar el plato”. “Mi sobrina me enseñó un pequeño secreto. Bueno, en realidad no es tan secreto, es algo biológico. Cuando estás comiendo llega un punto en el que tu estomago y tu cerebro se comunican para decirte que ya has comido suficiente. El truco es prestarles atención y empujar el plato en ese momento”, cuenta la intérprete. “Me tomó algunos años, hay que ser muy paciente. Yo no creo en la expresión ‘fuerza de voluntad’, sino que me gusta la palabra ‘determinación”, agregó.

La actriz Kathy Bates, en 2011 (izquierda) y en 2019 (derecha). CORDON PRESS/GETTY IMAGES

La actriz ha pasado por dos problemas de salud importantes en su vida. En 2003 fue diagnosticada de un cáncer de ovarios y en 2012, la misma enfermedad apareció en el pecho. Para tratarse en esta segunda ocasión, Bates tuvo que hacerse una mastectomía, tras la cual rehusó a hacerse una operación reconstructiva ya que no considera necesario “pretender” que tiene pechos. “Me he unido al gran número de mujeres que son planas”, le dijo en 2017 a WebMD. “No tengo pechos, así que ¿por qué tendría que pretender que si los tengo? Eso no es importante”, continuó. “Yo solo estoy agradecida de haber nacido en un momento en el que la medicina hizo posible que sobreviviera. Me siento enormemente afortunada por estar viva”.