Ruth Nina espera la citación de la Fiscalía, aunque dice que no tiene confianza en la Justicia

Ruth Nina afirmó que «el que no roba, no mata, no viola, no tiene por qué tener miedo», aunque consideró que “no hay garantías” para someterse a la Justicia.

eju.tv / Video: DTV

Ruth Nina afirmó que no teme que la Policía y la Fiscalía la aprehendan por las denuncias en su contra por sus afirmaciones en el ampliado del evismo del fin de semana pasado en el que habló de «contar muertos» en los comicios del 17 de agosto.

En ese marco, indicó que espera la citación de la Fiscalía, aunque consideró que “no hay garantías” para someterse a la Justicia.

«No tengo por qué tener temor, que tengan temor los delincuentes que están sueltos, el Tribunal Electoral, el Tribunal Constitucional y toda la Justicia boliviana que ahora quieren llevar como trofeo para callar a todas naciones indígenas y encarcelar a Ruth Nina», sostuvo.

«Primero que llegue la notificación si es que va a llegar porque posiblemente no llegue y están esperando solo aprehender», añadió.

En ese sentido, afirmó que «el que no roba, no mata, no viola, no tiene por qué tener miedo».

Nina mencionó que el día de las elecciones el Gobierno y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contarán muertos en lugar de votos.

Luego explicó que se refería a una posible resistencia de los sectores que respaldan a Evo Morales para exigir su inscripción en la elecciones del 17 de agosto.

Hasta el martes se conoció de manera formal que al menos tres denuncias fueron presentadas en la Fiscalía contra la dirigente de Pan-Bol.

«No solo son dos o tres», dijo sobre las denuncias en su contra y denunció que varios legisladores tienen la misión de «encarcelar» a la representante política.