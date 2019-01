Illanes pulirá el sistema de Nacional en Sucre

Los rancho guitarras estarán hasta el jueves en la capital del Estado para su pretemporada y adecuarse al estilo del juego del técnico, con miras al debut en el torneo Apertura.

Nacional Potosí pulirá su estilo de juego en Sucre, lugar de concentración por los próximos 10 días. La idea es llegar en las mejores condiciones al debut en el Apertura, programado para el domingo 20 de enero. Trabajo físico y táctico en doble turno, será la exigencia del técnico Alberto Illanes para buscar un triunfo en el debut del primer torneo del año.

El plantel de 15 jugadores se ausentará este lunes con las últimas incorporaciones del defensor Juan Pablo Rioja (ex Blooming), el lateral izquierdo Daniel Mancilla (ex Oriente Petrolero) y el volante de contención Marcos Andia (ex Universitario). El rancho guitarra empezó su trabajo desde el viernes 4 de enero.

La idea de la dirigencia es tener un plantel que sea exigido en una cancha con césped natural, debido al déficit de campos deportivos en la Villa Imperial. Illanes programó trabajo a doble turno para aprovechar el tiempo en la capital del Estado y así llegar en buenas condiciones.

Hasta el momento, Nacional tiene asegurado en su plantel al argentino Leonardo Romero y Javier Rojas (arqueros), además del uruguayo Víctor Martín Galaín y los nacionales Saúl Torres, Luis Torrico, Wálter Rioja y Juan Pablo Rioja.

De la misma forma, trabajan en el equipo el colombiano Wilder Salazar, Ronald Gallegos, Edson Pérez, Andia, Miguel Quiroga (volantes); además del colombiano Harold Reina y el nacional Vladimir Castellón (delanteros).

En Sucre se integrarían en los siguientes días nuevos refuerzos para la banda roja. Nacional debe encarar el torneo Apertura 2019 y la Copa Sudamericana, en partidos contra el Zulia FC de Venezuela.

