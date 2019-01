Lavigne no dio una explicación coherente a Salvatierra

El francés Etienne Lavigne no dio una explicación reglamentaria, ni técnica a ‘Chavo’ sobre la negativa de no dejarlo correr en el Dakar de Perú.

Esmir Cortez / Juan Carlos Montaño

El director general de la Amaury Sport Organisation (ASO), Etienne Lavigne, dio una pobre explicación a Juan Carlos ‘Chavo’ Salvatierra sobre la negativa de no dejarlo correr con el Barren Racer One 690. El francés no accedió a revisar el reglamento y simplemente se limitó a escucharlo unos segundos y después a decirle que no puede participar.

Lavigne, que aprobó el registro de la máquina de ‘Chavo’ el año pasado, culpó a la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) de observar el motorizado y que estaba de acuerdo con la determinación de no dejar correr a Salvatierra. “Porque la FIM no me dice este párrafo del reglamento técnico está faltando a tu quard o no tiene esta medida o este es el problema. Por otro lado, tú me dices por correo que no importa lo que diga la FIM, eso me escribiste tú a mí”, increpó Salvatierra.

Ante la insistencia de explicación del boliviano, Lavigne recordó a ‘Chavo’ que en noviembre de 2018 le comunicó que no podía correr. “Yo te he dicho en mi carta del 23 de noviembre que no es posible”, indicó. ‘Chavo’ refutó indicando que el 19 del mismo mes le escribió manifestándole que “no importaba lo que diga la FIM”.

Salvatierra también pidió al francés verificar el reglamento para saber que artículo había infringido; sin embargo, Lavigne se negó y prefirió retirarse del lugar dejando con sabor a poco la explicación sobre la determinación de dejar fuera al piloto boliviano a horas de la largada simbólica.

Les escribo para informarles oficialmente que la organización del @dakar, contraviniendo su reglamento y el reglamento de la @FIM_live, nos ha dejado fuera del Rally Dakar 2019. Hoy es un día triste para mi país, mi equipo y el deporte en general. pic.twitter.com/OQZ3VD59iL — Chavo Salvatierra (@chavo_mx1) 6 de enero de 2019

Fuente: diez.bo