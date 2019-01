Margot Robbie está harta de que siempre le hagan la misma pregunta

Desde que se casó con el cineasta Tom Ackerley, a Margot Robbie siempre la han asaltado con la misma pregunta: ¿para cuándo un bebé?

Robbie confiesa que la pregunta del bebé empezaron a preguntársela incluso antes de aceptar su papel como Isabel I. “Me casé y la primera pregunta que me hacían en casi cualquier entrevista era, ‘¿bebés? ¿cuándo vas a tener uno?'”, añade Robbie sobre lo que empezó a ocurrir una vez se casó con el cineasta Tom Ackerley en 2016, cuando acababa de cumplir 26 años. “Estoy muy enfadada con el hecho de que exista ese contrato social. Te casas. Ahora, ten un bebé. No asumas. Voy a hacer lo que me dé la gana”.

Fuente: revistavanityfair.es