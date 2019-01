Meghan Markle pierde a otro de sus asistentes: su jefa de seguridad

Meghan Markle junto a su jefa de seguridad durante su viaje oficial a Fiji, el pasado octubre. GTRESONLINE

La que fue la primera mujer en ocupar un puesto de esas características para la familia real británica se despide de los duques de Sussex, pero niega cualquier conflicto con la esposa de Enrique de Inglaterra

Fue la primera mujer en ocupar un puesto clave en cuanto a seguridad para la familia real, pero ahora se convertirá en la última de una serie de ayudantes que dejarán de trabajar para la duquesa de Sussex. Según informan algunos medios británicos, la jefa de la seguridad de Meghan Markle ha anunciado su renuncia por motivos personales. “Es cierto que se va. Lo dijo en Navidad”, asegura una fuente de Scotland Yard al diario The Daily Mail. “Es por razones personales y absolutamente nada tiene que ver con el duque o la duquesa, quienes están enormemente tristes por haberla perdido”, añade.

La guardaespaldas, cuyo nombre se mantiene en el anonimato por seguridad, se encargaba de la protección de la esposa de Enrique de Inglaterra desde hace poco más de seis meses. Aunque siempre en un segundo plano, ha desempeñado un papel fundamental siguiendo muy de cerca los pasos de Markle vigilante de que todo estuviera controlado. Tanto es así que el pasado octubre adquirió su mayor protagonismo cuando, durante el viaje oficial de los duques de Sussex por Fiji, tuvo que sacar a la duquesa —que ya había anunciado su embarazo—, de un mercado debido la multitud congregada y por temor a que le ocurriera algo.

Tras conocerse la noticia, no han dejado de surgir diferentes hipótesis sobre los motivos de su marcha. Algunos destacan las ya mencionadas cuestiones personales y otros lo relacionan con el carácter de la duquesa, que ya ha motivado las salidas de varios profesionales a su cargo. Otra de las razones que suenan entre la prensa británica es que Meghan Markle no termina de adaptarse a llevar vigilancia constante y su supervisión se hace difícil, si no imposible. “A diferencia de alguien que ha crecido en la familia real y ha estado acostumbrado a tener total protección desde una edad temprana, para Meghan puede ser una restricción”, dice una fuente a The Daily Mail. “A pesar de que [Markle] era una actriz famosa, aún podía hacer lo que quisiera y se podía mover libremente. Pero en su rol actual no puede ir a ninguna parte sin su equipo de protección”.

La renuncia de la jefa de seguridad se suma a la lista de abandonos por parte de otros ayudantes de la duquesa en los últimos meses. Además de la marcha tres asistentes de palacio el año pasado, también se espera que la secretaria privada de los duques, Samantha Cohen –enviada especial por Isabel II–, se vaya para finales de este 2019.

En estos casos los asistentes han señalado el mal carácter o la falta de adaptación de la duquesa de Sussex. Algo que coincide con los rumores sobre el enfrentamiento entre la propia Meghan Markle y su cuñada, Kate Middleton, la esposa de Guillermo de Inglaterra. Desde hace unos meses, la prensa británica cuenta que la relación entre las dos duquesas no es tan idílica como pueda parecer. No es que sean enemigas, ni rivales, pero sus diferentes personalidades las sitúan en lados opuestos. Tanto es así que provocaron un enfrentamiento incluso antes de la boda real de Meghan y Enrique, cuando las pruebas de los trajes de los pajes — entre ellos de Carlota, hija de Kate y Guillermo— acabaron con la duquesa de Cambridge entre lágrimas y con un distanciamiento entre ambas.

A esto se suma que, al parecer, Kate Middleton no invitó a Meghan Markle a su 37 cumpleaños, celebrado el pasado 10 de enero, según aseguran publicaciones como The Sun y The Mirror . La fiesta tuvo lugar la semana pasada en su casa de Anmer Hall, en Sandringham, a la que acudieron familiares y amigos cercanos al matrimonio. La ausencia de los duques de Sussex llamó considerablemente la atención e hizo saltar todas las alarmas sobre una mala relación entre las cuñadas.

Los duques de Cambridge, delante, y los de Susex, detrás, a su salida de la Abadía de Westminster, tras conmemorar los 100 años del armisticio de la I Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 2018. GTRESONLINE