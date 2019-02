Blanco dice que denuncia en su contra no es coherente

El exfiscal departamental Edwin Blanco se presentó ayer a declarar en calidad de sindicado por la denuncia de que montó un proceso en contra de un policía, y afirmó que la acusación en su contra no tiene coherencia, pero asumirá defensa.

“Sobre la denuncia por un supuesto incumplimiento de deberes, la verdad no hay coherencia, no he logrado entender cuál es el hecho y el aspecto doloso que se me atribuye, pero yo me presenté para asumir defensa y responder las preguntas que se me han hecho”, afirmó Blanco.

El proceso contra Blanco fue presentado por el teniente coronel Freddy Valda, quien afirma que el exfiscal y seis de sus colaboradores lo incriminaron en un proceso de corrupción con datos falsos y que obligaron a tres personas a declarar en su contra.

Dos testigos declararon la pasada semana y confirmaron la manipulación del proceso en contra de Valda y ofrecieron entregar dos audios como prueba contra los ahora acusados.

Por su lado, Blanco dijo que al revisar la denuncia no verificó que se hayan presentado audios y negó la manipulación del proceso en contra de Valda.

El caso en el que supuestamente se manipuló es el que se sigue contra Kuscaya Velasco, por estafa a postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol), abierto en abril de 2017.

Blanco admitió que participó en reuniones con los fiscales del caso Anapol, pero que éstas estaban en el marco de sus atribuciones como fiscal departamental, cargo que le facultaba poder pedir cuentas a sus subalternos y coordinar su trabajo.

Fuente: paginasiete.bo