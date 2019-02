Chapetón asegura atención a familiares de víctimas de febrero de 2016 y estos mantienen huelga

La alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón, informó el martes que el Gobierno Municipal atiende las demandas de los familiares de las víctimas de la quema de la Alcaldía, hecho ocurrido el 17 de febrero de 2016.

La Alcaldesa aclaró que los familiares de las seis víctimas tienen una resolución administrativa municipal, lo que les avala la inamovilidad laboral.

En contrapartida, Juana Condori, esposa del fallecido arquitecto José Ortíz, ratificó la continuidad de la huelga de hambre protagonizada por cinco mujeres desde la tarde del lunes. “Ratificamos nuestra medida extrema hasta que podamos sostener una reunión con la señora Alcaldesa (Soledad Chapetón), parece que la Alcaldesa no tiene voluntad de solucionar este problema porque no se hizo presente. En la reunión que sostuvimos con el Concejo Municipal nos dijeron que es inviable aprobar una normativa para una indemnización a los familiares de febrero de 2016”, dijo a EAN.

Soledad Chapetón agregó que de los seis familiares afectados, tres se han hecho beneficiarios de esta normativa municipal a solicitud de ellos mismos; son las familias de Javier Mollericona, Rosmery Mamani y Gloria Calle. Tres familiares han incorporados a fuentes laborales municipales y no han tenido recesos de ningún tipo.

“Las otras tres familias no han solicitado este beneficio, hablamos de Juan Lázaro, la esposa no ha hecho uso de este beneficio; Ana María Apaza, tiene a la abuelita y dijo que gana más de su renta que como funcionaria pública. Sobre Rodrigo Ortiz, entendemos que está con trabajo en un Ministerio. Los tres no se benefician con esta resolución, pero, en el momento que hagan la solicitud va estar habilitada la incorporación para estas tres personas”, explicó la Alcaldesa, según informa un boletín de prensa.

Indemnización

En el caso de la solicitud de indemnización, que es otro pedido de los familiares, la primera autoridad dijo que estas familias tienen conocimiento de que el Gobierno Municipal ha hecho gestiones con la empresa aseguradora, con la que trabaja el Municipio.

“La misma, a través de un documento que hemos gestionado, y personalmente lo he hecho, hemos firmado una indemnización con la empresa por las características de la situación, el beneficio es de aproximadamente 6 mil dólares que recibe cada familia. Han accedido a este beneficio los familiares de Javier Mollericona, Rosmery Mamani y de Gloria Calle”, informó la primera autoridad edil.

A ello, agregó que, se tienen problemas en los documentos que deben presentar la familia de Juan Lázaro, por conflictos familiares; la familia de Ana María Apaza no puede acceder a la declaratoria de herederos, porque la mamá es adulta mayor, y la hija es menor de edad, además por la falta documentación de respaldo; en el caso de Rodrigo Ortiz, no se han apersonado para recibir este beneficio.

“Por otro lado, bajo la solicitud de indemnización que venga del Estado propiamente, se les ha explicado que lo que necesita el Gobierno Municipal de El Alto es una Ley nacional que le autorice el uso de recursos del Tesoro General de la Nación; hemos hecho la solicitud, inclusive con el antecedente de los caídos de octubre de 2003, en ese caso se ha hecho una Ley nacional la cual ha sido pagada por el Estado a beneficio de los familiares. En este caso hemos pedido que se elabore una ley nacional única para indemnizar a estas seis familias producto de la quema de la Alcaldía del 17 de febrero, porque además ellos han estado prestando sus servicios como funcionarios públicos”, explicó Chapetón.

Fuente: Unitel, http://www.elaltoesnoticia.com