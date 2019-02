Disputa política en Venezuela se transforma en duelo musical

Dos conciertos simultáneos marcan este viernes (22.02.2019) un nuevo forcejeo por el poder en Venezuela antes de la arriesgada apuesta de la oposición de ingresar ayuda humanitaria, pese al bloqueo del gobierno de Nicolás Maduro.

Concierto para recaudar ayuda humanitaria en el lado colombiano

El multimillonario británico Richard Branson organizó un concierto en Cúcuta, en el lado colombiano del puente fronterizo Tienditas, para recaudar ayuda para Venezuela, sumida en una aguda crisis que mezcla desabastecimiento, hiperinflación y altas tasas de criminalidad.

El concierto, llamado Venezuela Aid Live, es respaldado por el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, y busca recolectar 100 millones de dólares en sesenta días. Se espera la asistencia de al menos 250.000 personas.

“Los tres objetivos básicos del evento son crear conciencia sobre la situación actual (de Venezuela), reabrir las fronteras venezolanas para ingresar la ayuda humanitaria y obtener fondos suficientes para diseñar y llevar a cabo una inversión social sostenible que beneficiará a Venezuela y ayudará a traer a su gente de vuelta”, se lee en la página oficial del evento.

Unas 600 toneladas de ayuda humanitaria han estado almacenadas en una instalación en Tienditas por dos semanas (21.02.2019)

En el megaevento se presentarán artistas internacionales como Alejandro Sanz, Luis Fonsi, Carlos Vives, Juanes, Juan Luis Guerra, Miguel Bosé, Maluma, Maná, Ricardo Montaner y José Luis Rodríguez “El Puma”, entre otros. A la clausura asistirán los mandatarios de Colombia, Iván Duque; Chile, Sebastián Piñera; y Paraguay, Mario Abdo Benítez.

Contraconcierto chavista en el lado venezolano del puente

A solo 300 metros de distancia, del lado venezolano del puente Tienditas, el oficialismo preparaba con una fuerte custodia militar su concierto del que se sabe muy poco. El gobierno chavista apenas ha confirmado que del viernes al domingo habrá espectáculo. Solo se conocen sus lemas: “Para la guerra, nada” y “Hands off Venezuela” (manos fuera de Venezuela).

“Estaremos aquí denunciando toda la barbarie, toda la conspiración, los bloqueos que ha venido realizando el gobierno de los Estados Unidos contra la estabilidad democrática en Venezuela y por otro lado también pidiendo la solidaridad del pueblo estadounidense”, dijo el miércoles el vicepresidente de movilización del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Darío Vivas.

El ejército venezolano bloqueó el pasó en el puente fronterizo Tienditas, que comunica a Colombia y Venezuela.

La lista de artistas que enarbolarán el mensaje del chavismo es incierta, así como la presencia del mandatario socialista, aunque el Gobierno indicó que participarán 150 artistas.

El salsero puertorriqueño Willie González, muy popular en Venezuela, dijo que había rechazado una invitación de Maduro para actuar.

“Acabo de rechazar contrato para tocarle al gobierno de Maduro a la actividad en paralelo del gobierno de Juan Guaidó. Muchos no entienden que para mí, gracias a Dios el dinero no es importante si no la dignidad”, escribió el martes en su cuenta de Twitter.

Toneladas de ayuda humanitaria esperan

Unas 600 toneladas de ayuda humanitaria, donadas en gran parte por Estados Unidos, han estado almacenadas en una instalación en Tienditas por dos semanas.

Maduro niega que exista una crisis. En su lugar, sostiene que la ayuda es una estrategia del gobierno de Trump para intervenir Venezuela. El ejército venezolano colocó un gran camión cisterna y dos contenedores en medio del puente para bloquearlo.

A las afueras de Tienditas también esperan en fila diez de los camiones en los que la oposición pretende transportar el sábado la ayuda humanitaria a Venezuela, que incluye kits de aseo e insumos médicos básicos.

rrr (afp/ap/efe/dpa/unión radio/el estímulo)