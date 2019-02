Cuando se publicó la noticia de que había ingresado un auto Lamborghini al país, todos miraron inmediatamente al Chapare y señalaron a un alto dirigente cocalero que dice ser más pobre que los ratones y no tiene más que una bicicleta para moverse. No se trata de un prejuicio pues como se sabe, cuando se produjo el “boom” de los poderosos Hummer, el trópico cochabambino se llenó de ellos y hasta el presidente Morales les pidió a sus compañeros cocaleros que disimulen un poco y que al menos legalicen sus autos. El Lamborghini, valuado en alrededor de 200 mil dólares, sí pasó por la Aduana y pagó los impuestos de ley. Si bien han confirmado que su destino final es Cochabamba, no han precisado el lugar y tampoco el nombre del importador y tan solo se han limitado a afirmar que se trata de un consorcio. En las redes sociales, el tema de este bólido ha sido comentado ampliamente y algunos creen que todo quedará aclarado si es que el dueño le pone parrilla en el techo y convierte el motor a gas natural.

Fuente: eldia.com.bo