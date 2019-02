Representante de Guaidó en Chile endurece tono con Bachelet: “Queremos que vaya a Venezuela, métase a un hospital”

Guarequena Gutiérrez, aseguró que Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, debe visitar el país para conocer cómo viven realmente los venezolanos.



La representante del “presidente encargado” de Venezuela en Chile, Guarequena Gutiérrez, endureció el tono hacia la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, insistiendo que es necesario que visite Venezuela lo antes posible.

La diplomática emplazó nuevamente a la autoridad internacional señalando que esa ha sido la petición que ha hecho el titular de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, durante las últimas semanas.

En ese sentido, Gutiérrez explicó que su visita serviría para demostrar cómo es la situación que viven los habitantes del país latinoamericano. “Nosotros estamos del lado de la verdad. Nosotros vivimos las penurias que se viven en Venezuela y por eso nos fuimos”.

“Queremos que vaya a Venezuela, métase en un hospital, métase en un servicio geriátrico de un hospital, y tóquese el corazón, métase en el piso de los pacientes oncológicos y vea cómo se están muriendo en el piso porque no hay camillas”, precisó.

Las declaraciones de la representante de Guaidó en Chile, se dan en medio de la reunión que sostuvo con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, y el senador Iván Moreira en la sede del partido en Providencia.

En la instancia, ambos realizaron una duda critica al rol que ha tenido la expresidenta en relación a la situación en Venezuela.

“Acá no pueden haber doble estándares. Es impresentable que la encargada de DD.HH de la ONU no vaya a Venezuela. En un lugar donde se están violando desde todo punto de vista los derechos de las personas, donde no existe libertad de prensa, donde la gente arranca del país, y dice que no existen las condiciones para ir. ¿Qué condiciones tienen que existir para que vaya?”, expresó la timonel del partido de Chile Vamos.

