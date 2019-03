Así es la terminal de aeropuerto en la que solo puedes entrar si tienes mucho dinero

Foto: iStock.

Nos gusta escribir y leer sobre aeropuertos pero, quizá, estar en ellos no tanto. Pasas el día haciendo colas, con retrasos o cancelaciones, problemas con la maleta y otras vicisitudes que el destino nos tiene preparado. Sin embargo, imagina que pudieras, con un poco de dinero, acceder a un lugar de lujo y ocio del que no quisieras salir corriendo en cuanto tu vuelo aterrizase. El paraíso de los aeropuertos.

Existe, y está en Los Ángeles. Por 4.000 dólares de vuelo internacional (unos 3.500 euros) puedes saltarte colas, tomar champán y relajarte en una terminal privada que se encuentra a tres kilómetros del aeropuerto principal, a la que acuden todos los humanos corrientes.Tiene 12 suites individuales, y cada año miles de millonarios deciden relajarse en este lugar mientras esperan a sus vuelos de conexión. Se acabó el dormir en el suelo, agarrando tu maleta para que no te la roben. Si es que puedes permitírtelo, claro.

La suite privada cuenta con un espacio con sauna, botellas de vino, una cómoda cama e incluso un expendedor de lacasitos

Hay mucha seguridad, como no podía ser de otra manera, y 70 aerolíneas operan en el aeropuerto, por lo que los superricos se encargan de coger sus vuelos de conexión trasladándose en BMW privados que ofrece la propia terminal. Cuando llegas, se encargan de llevarte la maleta y en lugar de entrar en el aeropuerto (con sus ruidos, colas de facturación, gente con carros y maletas de un lado a otro) te guían directamente a tu suite privada.

Un sueño

En ella puedes descansar y comer unas opciones más sanas que la comida rápida de los aeropuertos: botellas de vino y comida preparada con una pinta deliciosa te esperan. Hay hasta un expendedor de lacasitos. ‘Business Insider‘ se ha colado en una lujosa habitación y lo explica.

Aunque no hay una ducha como tal, los cansados viajeros sí pueden darse un masaje o acudir a la sauna. ¿Te has quedado dormido y crees que puedes perder el vuelo? No los subestimes, está todo preparado. Un poco antes de que tu vuelo despegue, el equipo se acercará a tu puerta a llamarte y cogerá tus maletas. Como indica la periodista del vídeo, si viajas a menudo por cualquier motivo, es buena idea hacerte socio y tener tu propia suite privada si necesitas hacer un recorrido largo.

El resto de seres mortales que no podemos permitírnoslo tendremos que continuar aguantando las horas de escala sentados en esas incómodas sillas de plástico de los aeropuertos. Si alguna vez viajas a Los Ángeles piensa que tienes una suite solo a tres kilómetros… tan cerca pero tan lejos.

Fuente: elconfidencial.com