Cae pareja de Jhasmani por el caso de consorcio

La esposa de Jhasmani Ramiro T. L, Jimena L. A., fue aprehendida la tarde de ayer por personal policial de la Fiscalía Anticorrupción por estar presuntamente implicada en el caso de consorcio de jueces, fiscales, abogados y policías. Tras la aprehensión, fue trasladada a celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

De manera preliminar, se conoce que Jimena L. A. se dedica al préstamo de dinero, hacía acuerdos a través de contratos civiles. Se conoció que la mujer daba préstamos a jueces y que las deudas eran cobradas a través de su marido.

Luego de la suspensión de la audiencia de declaración anticipada en el caso del mecánico Juan Antonio C., Jhasmani también fue aprehendido por el caso de consorcio y los videos de tortura a un mecánico.

Tras su aprehensión, fue remitido al Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) para una valoración médica y posteriormente fue llevado a la Felcc.

La fiscal anticorrupción asignada al caso, Faridi Arnez, explicó que se tomó la declaración al imputado el pasado 25 de enero en el penal de Chonchocoro, por lo que corresponde seguir el conducto regular con la audiencia de medidas cautelares.

Audiencia

Los imputados Vicente S. G., Wilder G. M., Marcos Fernando F. C., José Benito A. Q., José Gustavo A. S., Riosby T. M., Diego Emanuel L. N., Elena S. A. y Jhasmani T. L. fueron trasladados de los centros penitenciarios, y de sus domicilios particulares, para participar de esta audiencia de declaración anticipada dentro del caso tortura y secuestro del mecánico Juan Antonio C.

A solicitud de la defensa pública y del abogado “torturador”, el juez cautelar de Tiquipaya, Luis Santa Cruz, decidió suspender la audiencia de declaración anticipada de Juan Antonio C., de profesión mecánico, quien fue víctima de secuestro, extorsión y lesiones graves y leves. Su caso se hizo famoso por la difusión de los videos donde se observa la actuación violenta de Jhasmani T. L.

La audiencia se reinstalará el 21 de marzo a las 8:30 en el Tribunal de Justicia.

En audiencia, la representante departamental de Defensa Pública señaló que fueron notificados a destiempo y que los juristas no pudieron tomar contacto con los imputados.

“Por el tema de distancia, no tomamos contacto directo con Jhasmani. No pudimos saber su versión sobre el hecho. La semana pasada recién nos notificaron sobre este caso”, manifestó una de las tres abogadas que fueron designadas para la defensa de Jhasmani.

Sin embargo, la representante el Ministerio Público dijo que las partes ya fueron notificadas en diciembre.

El juez cautelar de Tiquipaya dijo que se hará llegar una seria llamada de atención al Servicio Plurinacional de Defensa Pública, al que además pide tomar previsiones y ponerse en contacto con sus clientes.

La víctima pide a los ministerios de Justicia y Gobierno hacer seguimiento a su caso para evitar que surjan favorecimientos hacia los imputados. “Algunos jueces están a favor de ellos”, dijo.

DECLARACIONES

“Ya es un año que no veo a mis hijas, sólo quiero que se haga justicia y me devuelvan mi dinero. Sigo recibiendo amenazas e insultos”. Juan Antonio C. Víctima

“Vimos actos de mala fe sobre todo del imputado Fernando F., quien dijo que no tuvo contacto con su abogado”. Faridy Arnez. Fiscal de materia

“No creo ser el abogado del diablo, el único diablo que conozco es mi compañero de celdas”. Jhasmani T. L. Acusado

Los Tiempos / Carmen Challapa Cabezas