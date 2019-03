Estudiantes exigen acciones contra el cambio climático y denuncian que fueron desalojados de la Plaza Murillo

Estudiantes de distintos colegios de la ciudad de La Paz marcharon hoy en la Sede de Gobierno contra el cambio climático y exigiendo a las autoridades nacionales tomar nuevas medidas para la protección del medio ambiente.

Los jóvenes recorrieron varias calles de la ciudad sede de Gobierno gritando estribillos como: ¡queremos solución, no a la contaminación! y ¡Pachamama, Pachamama, no te cuidan, no te aman!

La representante de la organización “Fridays For Future” en Bolivia, Nina Pitt, dijo que ese movimiento nació en agosto de 2018 y a poco más de seis meses ya cuenta con miles de seguidores, sobre todo estudiantes, en todo el mundo.

“Queremos tomar acciones ahora y pedir a las autoridades que creen más leyes y hagan prevalecer las que ya hay para el cuidado del medio ambiente (…) Nos estamos movilizando porque como jóvenes nos preocupa ver las consecuencias que está trayendo el calentamiento global que está afectando al planeta, con el aumento de las aguas y la extinción de animales, por eso pedimos al Ministerio de Medio Ambiente y la Alcaldía que trabajen en nuevas normas para el cuidado del ambiente”, manifestó.

No obstante, según diversas denuncias, los estudiantes fueron desalojados por la Policía de la Plaza Murillo cuando trataban de hacer escuchar sus demandas.

“Millones de jóvenes se movilizaron hoy reivindicando el derecho a vivir en un planeta que tome medidas para enfrentar al cambio climático. En Bolivia los jóvenes salieron a las calles, el Gobierno no les permitió el ingreso a la plaza Murillo”, denunció, por ejemplo, el expresidente Carlos Mesa.

Oxigeno / La Paz