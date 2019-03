Guaidó: “Si Maduro se atreve a retenerme, aliados internacionales tienen claras instrucciones”

El Presidente encargado confirmó su regreso a Venezuela para este lunes, y que estará a las 11.00 am en la plaza Alfredo Sadel, de Caracas. Además, hizo un llamado a los funcionarios públicos para que se sumen a su movimiento.









Esta noche, en medio de un balance de la gira internacional que realizó, el Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, confirmó que este lunes regresará a su país. Fuentes del equipo de Guaidó confirmaron a este medio, tras la alocución, que el líder opositor llegará mañana a las 11 am a la plaza Alfredo Sadel, de Caracas. No informaron por dónde ni cómo va a entrar.

Junto con ello, Guaidó advirtió al gobierno de Nicolás Maduro de que cualquier cosa que le ocurra “será un error”.

“Si se atreve el régimen a secuestrarme, sera uno de los últimos errores que cometerán en este tiempo”, dijo Guaidó. Agregó que si ello ocurre “tengo muy claros los pasos a seguir en el corto plazo: movilización”.

“Por supuesto que hay riesgos. Si intentan secuestrarnos, nuestros aliados internacionales tienen claras instrucciones”, añadió sin entrar en detalles.

Además, indicó que en Caracas, la concentración para iniciar la movilización será en la Avenida Principal de Las Mercedes, a contar de las 11 horas, y que “en el interior del país, los puntos serán anunciados por sus respectivos líderes”.

Además, Guaidó hizo un llamado a los funcionarios públicos, a los miembros de la burocracia, para que se sumen a su movimiento. “Los empleados públicos deben tener un rol fundamental…hemos estado en contacto con nuestros empleados públicos, va a haber una movilización específica y debemos quitar el control de Maduro, no puede ser que la administración dependa de Maduro. Vamos a hacer un llamado a los empleados que no están a favor de Maduro, no podemos seguir cooperando con la dictadura”.

Asimismo, nuevamente volvió a pedir el apoyo de las FFAA de su país. “Los 700 oficiales que están en Cúcuta deben estar respaldados por los que están en el país…las FFAA no pueden permitir que masacren a nuestro pueblo”.

También, agradeció “el apoyo que nos brindaron nuestros países hermanos Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y Ecuador durante nuestra gira internacional”, y que el respaldo “trasciende izquierdas y derechas”, lo cual lo ejemplificó en el soporte que le dio Lenin Moreno, Presidente de Ecuador. Asimismo, mencionó las futuras negociaciones para que el país del Guayas ingrese al Grupo de Lima.

latercera.com / Catalina Göpel, Pablo Retamal Navarro.