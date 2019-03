Hernán Terrazas: “Mesa ha caído en la trampa del gobierno”

En una columna publicada en Brújula Digital bajo el título “Una campaña apática”, el periodista Hernán Terrazas habla de un estancamiento en el proceso electoral, donde sólo sobresale el repunte del candidato de BDN, Oscar Ortiz.

Según Terrazas, la “apatía” podría ser parte de “una bien calculada estrategia oficial que apuesta por adormecer el debate y priorizar la gestión, lo cual no es sino una manera de dejar fuera de escenario a los contendores, aunque de todas maneras esté en campaña las 24 horas diarias”.

El analista señala que “Carlos Mesa ha caído en la trampa. No habla mucho y cuando lo hace, evita los temas más importantes. No debate ni confronta con el adversario principal ni aprovecha sus viajes por diferentes regiones del país para plantear alguna propuesta que pueda alimentar la controversia y devolverle la visibilidad. Los principales actos públicos del expresidente no ayudan a fortalecer su imagen de candidato”.