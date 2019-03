Hicimos un buen trabajo con la organización de los Juegos Odesur y ahora tenemos otro desafío: queremos ser sede de los #Panamericanos2027. Además, el próximo año vamos a volver a premiar a nuestros atletas: a la medalla de bronce, $us 10.000; plata, $us 20.000 y oro, $us 30.000. https://t.co/ZwsDNkbwVo



Fuente: Evo Morales Ayma por Evo Morales Ayma