Jerjes: Si alguien dice que soy culpable de lo que hace Percy devuelvo la distinción

Santa Cruz.- El exembajador de Bolivia en Brasil y exrector de la Uagrm, Jerjes Justiniano en el programa La Revista de la red Unitel, explicó sus declaraciones sobre Percy Fernández, pidió perdón si alguien se sintió ofendido y aseguró que malinterpretaron sus palabras.

Justiniano aclaró que estuvo de viaje por Brasil y que se enteró de la polémica que habría surgido a raíz de su discurso hacia el alcalde Percy Fernández.

Manifestó que sacaron de contexto dicho discurso y que lo están llevando al escenario político. Pidió perdón a las mujeres si se sintieron ofendidas por sus comentarios.

En respuesta a las declaraciones de la presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, quien le pidió una explicación sobre este tema, dijo que ya la explicación la está dando y que si sus palabras hubiesen producido una ofensa a las damas, se disculpa.

Además indicó que si existe la posibilidad de devolver el reconocimiento entregado por el municipio cruceño, lo haría, sin embargo mencionada condecoración fue a su trayectoria académica, política.

Dijo que tras este tema, hay un acto político, para dañar las imágenes del alcalde Percy Fernandez, de Angélica Sosa y que su persona solo es un “chivo expiatorio”.

“Si alguien dice que Jerjes es culpable de lo que hace Percy devuelvo la distinción, eso no me quita lo yo he sido, ni me pondré a llorar”, declaró.

Fuente: Unitel