Ramos y Florentino habrían protagonizado fuerte discusión tras la eliminación del Real Madrid

La tensión ha llegado al máximo en el seno del Real Madrid, tras quedar fuera de la UEFA Champions League y luego de perder dos Clásio consecutivos ante Barcelona.

Según relata el diario As de España, al término del partido ante el Ajax en el Santiago Bernabéu, Florentino Pérez bajó al vestuario merengue para recriminar su actitud a los jugadores, lo cual encendió a Sergio Ramos, quien no dudó en responder al mandatario blanco.

“La planificación ha sido una vergüenza”, espetó el zaguero andaluz, a lo que elpresidente del Real Madrid respondió diciendo: “Te echo”. Ante la amenaza, el capitán merengue no dudó en replicar: ““Perfecto. Tú me pagas y yo me voy”.

Además, el diario ibérico destaca que tras la acalorada discusión, Florentino se reunió con su junta directiva hasta altas horas de la madrugada, con la propuesta de cesar a Santiago Solari del cargo y con la propuesta de buscar a José Mourinho como reemplazo; sin embargo, no se llegó a un acuerdo, por lo que el futuro blanco luce más incierto que nunca.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar