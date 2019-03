TERSA: Abogada Medrano no formó parte de la suscripción de ningún contrato

Vladimir Gutiérrez (VG), gerente general de TERSA, y Sergio Jiménez (SJ), abogado de la firma, indican que Maricruz Medrano nunca fue abogada de planta de TERSA, que brindó “servicios externos” y que -por tanto- no formó parte de ninguna negociación ni de la suscripción de ningún contrato, acuerdo o pactos de ninguna naturaleza.

Gutiérrez y Jiménez, en entrevista con Página Siete, se refieren al avance de la rehabilitación del relleno de Alpacoma, y a los proyectos que lleva adelante esa firma en Bolivia, entre otros temas.

¿Cuánto se avanzó en la rehabilitación del relleno de Alpacoma?

VG: Hemos avanzado un 90% del plan de contingencia que fue presentado al día siguiente de haberse producido el incidente del 15 de enero.

Todos estos dos meses que han sido, de estas ocho semanas, hemos trabajado 24 horas con aproximadamente 150 trabajadores y hemos llegado a tener 55 equipos trabajando en el relleno sanitario, equipos que inclusive hemos traído, camiones de alto tonelaje, de 40 toneladas, que nos han permitido acelerar el proceso del recojo de la basura que había salido fuera del relleno sanitario, que prácticamente ya lo tenemos todo adentro, y además continuar con el trabajo de rehabilitación, reacondicionamiento de toda la zona donde ha sufrido deslizamiento.

Queremos ser más puntuales: aclarar que en el relleno sanitario una macrocelda ha sido la que tuvo este incidente. Esa macrocelda tenía una extensión de 1,5 hectáreas, una hectárea de dimensión y de esta celda han salido 250 mil metros cúbicos de basura, los cuales se han desparramado, regado, deslizado en aproximadamente una superficie de ocho hectáreas y ha llegado a la parte inferior, que es la parte de la quebrada.

Se ha construido en una primera instancia, de forma inmediata, un dique que ha evitado el contacto de esta basura y el lixiviado con las aguas de la quebrada Alpacoma. Pese a que estas aguas sí traen aguas servidas, se hizo ese dique para evitar este contacto.

Posteriormente se han construido también otros dos diques, en la parte inferior, con el objeto de evitar que las aguas… por ahí hay una mínima posibilidad de que haya un contacto, se han cortado las aguas del río Alpacoma, de la quebrada Alpacoma, y se ha hecho una especie de un dique que ha contenido estas aguas. Han estado por dos días, mientras hacíamos la construcción de una derivación de esta quebrada, que permita la evacuación de las aguas hacía que continúen su curso normal sin contacto con las aguas que han sido retenidas y de esa manera evitar cualquier nivel de contaminación. (…)

Además del relleno de Alpacoma, ¿qué otros proyectos han trabajado en Bolivia?

VG: Somos una empresa especializada en aseo urbano, lo que contempla lo que es la recolección, la disposición final de residuos y lo que es el cierre técnico.

En el tema del relleno sanitario, es la operación del relleno sanitario de Alpacoma. En el tema de cierre técnico, ha sido el cierre técnico de Mallasa.

Y aparte de eso también hacemos lo que es recolección. La recolección de residuos sólidos, hacemos parte de la recolección de la ciudad de La Paz, el 20% de la ciudad. No tenemos quejas de nuestros usuarios. Somos un ejemplo en la recolección. Lo hacemos todos los días, los 365 días del año.

Tenemos otra área más de trabajo: es el área de la construcción. Nosotros construimos rellenos sanitarios. Hemos participado en el diseño, hace años, de un relleno sanitario en Coroico y después, ahora, en el último año hemos hecho la construcción de un relleno sanitario de Riberalta.

Este relleno sanitario ha sido una licitación internacional, que ha sido financiada por el BID, manejada por el Ministerio de Medio Ambiente y se lo ha ejecutado en el plazo y presupuesto establecido. No hay un peso demás que hemos cobrado y el plazo se lo ha cumplido estrictamente. Ese relleno sanitario en este momento es modelo, catalogado por el BID y por el Gobierno nacional para ser implementado en todas las ciudades intermedias de Bolivia.

¿Desde cuándo y hasta cuándo trabajó Medrano en TERSA?

VG: Tengo entendido que la doctora Medrano empezó a trabajar en TERSA en 2011 hasta diciembre de 2018. En enero ella ya dejó de tener una relación laboral, que es una relación laboral externa. Ella nunca ha sido una abogada de planta de TERSA, siempre ha dado servicios externos, relacionados principalmente con actividades netamente laborales.

SJ: TERSA es una empresa que tiene 400 trabajadores, tiene un sindicato. Entonces, eventualmente si existía una demanda laboral, ella litigaba, asumía la defensa en el ámbito laboral principalmente. Ella no forma parte de ninguna negociación ni de la suscripción de ningún contrato de TERSA. No firma contratos, acuerdos, pactos de ninguna naturaleza y mucho menos en este vínculo de prestación de servicios, y de la licitación. Ella no participa en la licitación y eso es importante un poco de hacer historia: Esta licitación se la lanza 2004-2005, se la firma con el alcalde Juan Del Granado.

En 2006 nos la adjudicamos nosotros porque entre 2005 y 2006 hay un periodo de adecuación bajo la licitación para que nosotros podamos entrar como TERSA a realizar el trabajo. En esa época 2004, 2005, 2006 la doctora Medrano no es parte del equipo jurídico… No la conocíamos, no enmarca dentro del proceso de contratación propiamente dicho. Ella, sin duda, no es representante legal, ejerce la profesión libre y ha ejercido la profesión libre de cara a los procesos que habíamos señalado.

¿Cómo se da el proceso del cambio de uso de suelos en la Curva de Holguín?

SJ: Te cuento un poco la historia de este proceso. Estamos hablando de la Curva de Holguín. Esta es una superficie de propiedad del señor Edwin Saavedra. Hoy, actualmente, año 2019, ahí está el teleférico. En 2014, 2015, 2016 hay una ley que establece la expropiación y se proyecta el teleférico… Ahí el señor Saavedra, como consecuencia de arduas negociaciones, transfiere a título gratuito, en otras palabras dona 6.650 metros al Ministerio de Obras Públicas.

Además, este proyecto implica a la Alcaldía municipal de La Paz para que se haga ahí el proyecto de La Paz Bus. Entonces, en esta superficie, en un folio real estaba la propiedad del Ministerio de Obras Públicas y la propiedad del señor Saavedra. Ese trámite, para que el Ministerio de Obras Públicas pueda tener su folio real exige, no hay otra manera, de tramitar ante la Alcaldía todo lo que es catastro, planos, identificar la planimetría que correspondía a esos 6.650 metros.

Ese trámite implica el uso de suelos, implica la participación del Concejo Municipal, implica una resolución y una ordenanza municipal que diga: “Señores Ministerio de Obras Públicas su propiedad está delimitada en esta parte. Señor Saavedra, su propiedad está delimitada en esta parte”.

De este folio real madre salen dos: uno, que identifica la propiedad del Ministerio de Obras Públicas, que hoy por fin se logra y el de la superficie a nombre del señor Saavedra. Eso es parte del proceso, no es un proceso que ha tardado tres días. Es un proceso que tardó varios años en lograr que el Ministerio de Obras Públicas tenga titulada a su nombre esa superficie y que el señor Saavedra cuente con el saldo de la superficie que hoy le corresponde.

Es un trámite que cualquier persona tiene que hacerlo; ya sea por un terreno en la Curva de Holguín o cualquier otra zona. Si yo te transfiero a ti, te dono a ti parte de mi propiedad, no puedo hacer perfeccionar esa transferencia formalmente si no recurro a la Alcaldía para que identifique la planimetría, catastro, etc.… Entonces sí o sí es un trámite en el que interviene el Ministerio de Obras Públicas, sin duda el señor Saavedra y necesariamente la Alcaldía como el ente encargado de los límites.

Página Siete / La Paz