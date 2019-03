Vikingos continúa con la cruzada para mantener la categoría en la Libobásquet

El asesor legal de Vikingos, Víctor Hugo Pérez, aseguró que la resolución emitida por el Consejo Superior de la Federación Boliviana de Básquetbol (FBB) no explica nada acerca del descenso del quinteto tarijeño, motivo por el que el club seguirá insistiendo.

“La resolución no habla de descenso. Ellos interpretan que porque no participarán a nivel internacional hay descenso. El documento debe ser taxativo. Hay una multa y no jugar internacionalmente”, aseguró Pérez, quien además indicó que Vikingos reclama porque no hay la figura de descenso.

En 2018, el cuadro tarijeño abandonó el partido ante Uagrm por la ronda de los descensos, situación que derivó en un informe de la Comisión Técnica de la FBB y que establece que el elenco debe ser eliminado, tal como resolvió el Consejo Superior, el pasado sábado.

Al respecto, el vicepresidente de la FBB, Gustavo Carmona, indicó que la figura para el descenso de Vikingos está enmarcada en la eliminación del campeonato, siendo una determinación del Consejo Superior, ente magno de la FBB.

“Se convalida la eliminación por abandono del club Vikingos, siendo su plaza ocupada por el campeón de la Liga Superior. Eliminación significa pérdida de puntos”, explicó Carmona.

DATOS

Tarija se queda con un sólo representante. Tras la salida de Vikingos, Tarija sólo tendrá a La Salle para el Torneo 2019.

Vikingos, el sexto club con sanción en la “Libo”. Vikingos se suma a UCB (CBB), San Simón, Ingenieros, Unitepc y Bolmar.