Borda: “Derechos Reales es un botín codiciado por corruptos”

BORDA: “DD.RR. ES UN BOTÍN CODICIADO POR CORRUPTOS, NOS SORPRENDE LA INEPTITUD DE LA MAGISTRATURA”

Santa Cruz.– Duras críticas fueron las que realizó el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, al Consejo de la Magistratura por la ineptitud con la cual actúan ante las denuncias de irregularidades, malos manejos y corrupción en Derechos Reales.

Borda manifestó que es increíble como jueces registradores aparecen incluso con guardaespaldas, parece que definitivamente Derechos Reales se ha convertido en una caja de Pandora y sorprende la ineptitud de la magistrada que no hace nada, que recibe denuncias y no hace nada, la Magistratura está tolerando la corrupción, no es posible que de la noche a la mañana los jueces registradores aparezcan millonarios.

Fuente: Detrás de la Verdad