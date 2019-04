Cloudflare lanza Warp: su nuevo servicio de VPN integrado en la app de su DNS 1.1.1.1

Si hace un año fue su servicio de DNS para facilitar la rapidez, la seguridad y la privacidad en la navegación por Internet, el equipo de Cloudflare da un paso más al respecto y ha presentado hoy a Warp, su nuevo servicio de Red Privada Virtual (VPN), y no se trata de una broma, como ellos mismos acentúan debido al día escogido para su presentación.

Su nuevo servicio de VPN se integra en su aplicación móvil 1.1.1.1, lanzada durante el pasado mes de noviembre, donde los usuarios tendrán la posibilidad de activarlo y desactivarlo en todo momento. La idea de lanzar su propio servicio de VPN comenzó con la adquisición de Neumob en noviembre de 2017.



A partir de entonces y hasta ahora se ha realizado un recorrido en la búsqueda de un servicio de VPN diferente y alternativo para dispositivos móviles que, a diferencia de los existentes, no agreguen latencias en la conectividad ni consuman batería, e incluso no puedan pertenecer a compañías con motivaciones opuestas a la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios (me viene a la mente la app Onavo VPN adquirida por Facebook).

Cloudflare señala que una vez que los usuarios activen Warp en la aplicación 1.1.1.1, además de asegurar y optimizar las consultas DNS, también hace lo propio en todo el tráfico de Internet, aplicándose no sólo en la navegación web, sino en todas las aplicaciones que se ejecuten en el propio teléfono.

Entre otros beneficios, Cloudflare señala que:

si navega por Internet sin cifrar a través de Warp, cuando sea seguro hacerlo, la red de Cloudflare puede almacenar en caché y comprimir el contenido para mejorar el rendimiento y disminuir potencialmente el uso de datos y la factura del operador móvil

De esta manera, el servicio de VPN de Cloudfare ofrece rendimiento y fiabilidad, a diferencia de otras VPN, que perjudican tanto la velocidad como el consumo de batería.

Para facilitar su adopción incluso por usuarios con menos conocimientos técnicos, se ofrecerá una versión básica y de forma gratuita como opción en la aplicación 1.1.1.1, aunque también se está trabajando para lanzar una versión Premium, llamada Warp+, que será aún más rápida gracias a la utilización de la red troncal privada virtual de Cloudflare y la tecnología Argo, buscando ofrecer una experiencia de navegación rápida a un precio asequible, cuyos precios, de carácter mensual, podría variar en cada región.

Cloudflare enfatiza nuevamente por el respecto por la privacidad de los usuarios, señalando que ellos nunca venderán los datos de los usuarios a terceros, y promete que pronto lanzarán una versión para equipos de escritorio.

