Fiscalía y Policía de La Paz coordinan plan contra mercado negro de órganos

La Fiscalía y la Policía coordinan un plan contra el mercado negro de órganos en La Paz. Según la FELCC, los más afectados de este negocio ilícito son los pacientes que requieren un trasplante, ya que en muchos casos son estafados y no pueden denunciar los casos.

“Estamos detrás de eso (el mercado negro de órganos) y ya conjuntamente con la Policía vamos a iniciar las acciones”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave.

El representante del Ministerio Público adelantó que inician investigaciones sobre este comercio ilícito. “Haremos un trabajo más meticuloso, ya tenemos información sobre aquello”, aseguró Alave.

El domingo, este medio publicó la investigación “Médicos, clínicas y estafadores, el cruel mercado negro de órganos en La Paz”. En la nota se muestra cómo muchas personas ponen a la venta sus riñones a través de carteles en puertas de hospitales.

Se revela además que no son los únicos espacios donde se ofrecen órganos humanos. Según una investigación que hizo Página Siete, el mercado negro de órganos se expande en páginas de Facebook y grupos cerrados de WhatsApp, además de clínicas privadas.

El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Johnny Aguilera, dijo que la Policía ya realizó varias “pesquisas sobre el mercado negro de órganos” e identificó que en este comercio ilícito los más afectados son los pacientes que requieren un trasplante.

Aguilera indicó que en este mercado ilícito hay gente inescrupulosa que se aprovecha de los enfermos que requieren un trasplante. Sostuvo que “hay estafadores que piden dinero como anticipo a cambio de entregar su riñón, pero luego desaparecen”.

Añadió que estas personas se aprovechan de los enfermos porque saben que no pueden denunciar la estafa. “No existe causa legal para hacer una reclamo sobre ese dinero porque la norma dice que sobre un delito no se puede reclamar”, dijo.

Recomendaciones y prevención

Una alimentación saludable, el consumo de bastante agua y caminar una media hora al día son las claves para evitar problemas renales, aseguró el responsable nacional del Programa de Salud Renal, Adolfo Zárate. Según los datos del Gobierno, cada día entre tres y cuatro personas se enteran que sufren este mal.

“La carne y el huevo tienen bastantes proteínas, pueden dañar a los riñones”, remarcó Zárate. Recomendó a la población que evite el exceso del consumo de esos productos.

Sugirió por día consumir ocho vasos de agua. “Mejor si es tibia”, dijo y recomendó una caminata de por lo menos media hora. “Eso no tiene un costo”, dijo.

Según los datos del Programa, en Bolivia, cada día se reportan entre tres y cuatro casos nuevos de enfermos renales, la mayoría de los afectados son varones. “Son cerca de 1.000 por año, entre agudos y crónicos. Los primeros se pueden revertir y los segundos deben hacer directamente diálisis toda la vida”, dijo.

Nancy ingresaba el miércoles a la Unidad de Hemodiálisis. “Soy nueva. Es la primera vez que vengo”, dijo. Ella contó que el año pasado se enfermó. “Sólo me dolía un poco la espalda, pero no podía mover mi cuello, por eso acudí al hospital”, contó.

Luego de unos análisis, se enteró que sus riñones estaban dañados. “Me sentí seca, no sabía qué hacer. Me indicaron que cuide mi salud y seguí las recomendaciones. Volví al médico y me indicó que mi riñón se había dañado más y que urge diálisis”, comentó.

De acuerdo con Zárate, el cambio de color frecuente de la micción, el dolor al orinar y espuma en este líquido significa que ya hay algún daño en el riñón. “En ese momento urge hacer exámenes para revertir la enfermedad o para evitar que avance”, dijo.

Si el riñón se encuentra afectado en estadio uno, quiere decir que funciona un 90%. “Con un tratamiento específico, eso puede revertirse y lograría funcionar un 100%”, sostuvo.

En el estadio dos, baja el funcionamiento del riñón a un 60%, en estadio tres baja al 30%, en el estadio cuatro baja a 15% y en el estadio cinco, el riñón ya no funciona. “Ellos son los que van a diálisis”, explicó.

Zárate aseguró que las personas que se encuentran en el último grupo son los candidatos a recibir trasplantes. “En ese estadio hay al menos 4.500 personas en todo el país”, dijo.

Los antecedentes de este negocio

Trabajo Según el responsable nacional del Programa de Salud Renal, Adolfo Zárate, el Estado invierte por cada una de esas personas 120 mil bolivianos. “Actualmente se paga más de 250 millones de bolivianos para atender a todos”, acotó.

Negocio Según pacientes y familiares de enfermos, en el mercado negro de órganos están involucrados algunos médicos y profesionales relacionados con el área de la salud. El costo de un riñón varía desde 15.000 dólares hasta 70.000 dólares.

Página Siete / La Paz