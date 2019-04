Robert Pattinson explica por qué se ha reconciliado por fin con la saga ‘Crepúsculo’

Según Robert, esto tiene una explicación muy sencilla. “Creo que en su momento mucha gente odiaba la saga Crepúsculo porque estaban hartos de que se hablara de ello en todas partes. Pero ahora se ve como algo retro que reivindicar. ¡Todo es tan de los 2000!”, afirma.

De hecho, para llegar a esta conclusión, Pattinson admite que no hace mucho vio Luna Nueva, la segunda entrega de la saga, y que efectivamente hubo algo que le gustó mucho: la banda sonora. “Se me había olvidado lo buena que era. Se adelantó a su tiempo”, asegura.

Y tan en paz está con Crepúsculo que hoy, a diferencia de lo que pasó hace unos años, ya no le importa que sus fans se acerquen a él para hablar de aquel fenómeno. “Es maravilloso que ahora no haya tanta locura al respecto. La gente se me acerca para compartir los recuerdos que tienen de aquella época y me parece muy dulce. En su momento me daba miedo porque todo era muy intenso, pero ahora solo me vienen buenos recuerdos a la cabeza”.