Sujeto es detenido por abusar a una menor de 9 años

Ataque. La menor de 9 años fue encontrada ensangrentada en el baño de su domicilio. El agresor aceptó su culpa y dijo sentirse arrepentido.

Un joven de 21 años quedó aprehendido en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de la Estación Policial Integral de Los Lotes, denunciado de violar a una niña de 9 años con capacidades diferentes la noche del pasado 1ro de abril. Según el informe de la Felcv, el agresor entró a trabajar con la familia de la víctima el pasado 22 de marzo, a requerimiento que necesitaban un empleado para hacer limpieza en su negocio de venta de tortas. La denuncia refiere que la noche del pasado lunes, el padre de la víctima se encontraba atendiendo su negocio cuando apareció un cliente. El hombre afirmó que ese momento llamó dos veces por su nombre a su empleado pero, como estaba en la parte posterior de la vivienda, no contestó.

Grito desesperado. A los pocos minutos, el denunciante indicó que su hija comenzó a gritar llorando: “Mamá…mamá, estoy sangrando”, en reiteradas oportunidades lo que preocupó al progenitor, que acudió a su auxilio, fue que la menor se encontraba en el baño de su patio, semidesnuda y sangrando de sus partes íntimas. Su ropa fue hallada botada en el rincón del baño. Sus padres desconcertados de lo que sucedió, calmaron a la niña y la interrogaron. Ella sindicó como el responsable de su agresión al empleado de su casa, afirmando que la introdujo al baño y la abusó con sus manos.

Internada de urgencia. Los padres al ver que no dejaba de sangrar, decidieron llevar a la niña al hospital Percy Boland, donde fue sometida a una cirugía para controlar la hemorragia. A la fecha, la menor se encuentra estable recibiendo terapia psicológica debido a que sufre de capacidades diferentes. La fiscal Alejandra Ávalos Soliz confirmó brevemente que el autor del hecho se encuentra aprehendido a la espera de ser presentado hoy por la mañana ante el juez cautelar. No obstante, el agresor se disculpó con la familia de la niña afirmando que se dejó llevar por los impulsos. “Estoy arrepentido, me perdí no sé que me pasó, le pido perdón a la señora porque ella me ayudó mucho”, dijo a la Felcv. El empleado en su descargo inicial trató de responsabilizar a la menor sindicando que ella lo indujo a entrar al baño. Los padres de las víctima ayer trataron de ser ubicados por los medios, pero se abstuvieron de todo contacto.

Siga las noticias de eju.tv por whatsapp

9 Días

estuvo trabajando el aprehendido en casa de su víctima.

Descartan violación de joven hallada inconsciente

La Felcv descartó que la joven de 15 años hallada inconsciente en el interior de una construcción del barrio Copacabana, zona de Los Lotes, haya sido violada. El pasado 30 de marzo vecinos de la calle 16 de Julio se percataron de la existencia de la víctima hallada con los shorts abajo e inconsciente. Una cámara de seguridad registró a seis adolescentes, cuatro con uniforme escolar, que abandonaban el lugar donde se encontraba la joven./E.D.

Fuente: Unitel, El Día