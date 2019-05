Chuquisaca registra bajo crecimiento económico, a 210 años del grito libertador

Los volúmenes menores registrados en 2017 y 2018 confirman que el mayor valor exportado de gas natural se debió al incremento del precio del gas y no al aumento de producción

El departamento de Chuquisaca llega hoy al 210 aniversario del grito libertario, ocurrido el 25 de mayo de 1809, con bajo crecimiento y al igual que otros departamentos del país, en los últimos años ha registrado la desaceleración en su economía, según informe de la Fundación Milenio.

Una muestra de ello es el abrupto descenso del 7.9 por ciento de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) chuquisaqueño en 2015 a tan solo 0.8 por ciento en 2016. Esa caída en la actividad económica se debió en gran medida al menor dinamismo de la actividad hidrocarburífera. Aunque esta no fue la única razón, también la agricultura, minería, industria manufacturera, construcción, comercio, transporte, establecimientos financieros y la administración pública crecieron a menores tasas o simplemente decrecieron en 2016. Ya para 2017 se experimentó una ligera recuperación, reflejada en el 1.9 por ciento de crecimiento del PIB departamental -por debajo del promedio nacional-, prácticamente igual a la tasa de crecimiento conseguida diez años atrás. No se cuenta con datos oficiales de la gestión 2018, aunque probablemente la situación no habría cambiado mayormente en el último año.

El informe de Milenio, con datos a 2017, destaca la tendencia de recuperación de la minería, que pasó de caer en 0.5 por ciento a crecer en 12.2 por ciento, en tanto que la agricultura, silvicultura, caza y pesca crecía en 6.3 por ciento. El petróleo crudo y gas natural se contrajo por primera vez desde el año 2009 en 6.8 por ciento, dando cuenta de los menores volúmenes producidos en la región y en general en el país. Las manufactureras, por su parte, se mantuvieron sin variación, entre ellas la industria cementera que cayó por segundo año consecutivo.

Si la minería fue la actividad más dinámica, el mayor aporte para el PIB departamental provino de la agricultura, además de los servicios de la administración pública y de los establecimientos financieros. Hay que decir que se trata del mismo patrón de desempeño observado a nivel nacional en los últimos años, con un inusual incremento de la agricultura, a pesar de eventos climatológicos adversos. Entretanto, la burocracia va en aumento en todo el país, y el departamento de Chuquisaca no es la excepción.

INVERSIÓN PÚBLICA Y REGALÍAS

La Fundación sostiene que el Gobierno tiene como uno de sus pilares económicos la inversión pública, que fue en aumento de manera sostenida hasta el año 2016, superando los 5.000 millones de dólares, para caer en 2017 hasta los 4,772 millones de dólares y en 2018 a 4,458 millones de dólares. Es ese contexto, la economía de Chuquisaca se vio afectada por una menor inversión pública ejecutada, que cayó desde el año 2016.

Es así como pasó de un total de 288 millones de dólares en 2015 (el nivel más alto), a 213 millones de dólares en 2018, una caída de 26 por ciento en dicho periodo, que por cierto ha incidido en su desempeño económico.

Los ingresos por concepto de regalías y transferencias registraron marcadas reducciones los años 2015 y 2016, con las alcaldías y la Gobernación del departamento como las más afectadas. Sin embargo, en 2018 recibieron un total de 229 millones dólares, mayor a los 200 millones de dólares de 2017, pero aún por debajo del nivel alcanzando en 2014. Este desenvolvimiento oscilante de las regalías está condicionado por el comportamiento igualmente volátil del precio de venta del gas natural en los mercados externos.

PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL

Según la información disponible, tanto en 2017 como en 2018, la producción de gas natural del departamento se redujo en 8.6 por ciento y 0.2 por ciento, respectivamente. No obstante, esta reducción no fue mayor a la presentada a nivel nacional, por lo que su participación respecto al total se mantuvo por encima del 11 por ciento. El período de mayor expansión en la producción de gas natural fue de 2011 a 2016, habiendo pasado de 1.75 MMm3/día a 6.71 MMm3/día. Esto, naturalmente, significó para Chuquisaca mayores ingresos y un crecimiento mayor del productor departamental, durante años.

En ese sentido, los menores volúmenes registrados en 2017 y 2018 confirman que el mayor valor exportado de gas natural se debió fundamentalmente al incremento del precio del gas y no a un aumento de la producción. Con este panorama, queda la duda de que en 2019 pueda incrementarse o al menos mantenerse los volúmenes producidos en 2018, habida cuenta la pérdida de capacidad productiva que acusa el sector de hidrocarburos, y no solo en Chuquisaca. Otro factor que conspira contra un mejor desempeño de este sector es la caída de la demanda de gas natural por parte de Brasil y Argentina, lo que además puede tener consecuencias de largo plazo para la economía chuquisaqueña.

SUBE EL DESEMPLEO

Según la encuesta de empleo, en un escenario de desaceleración, la economía boliviana registró, el último trimestre de 2017, una tasa de desempleo en el área urbana de 4.5 por ciento, con notorias diferencias según las regiones del país.

En Chuquisaca, el desempleo llegó al 7.2 por ciento: 6.8% en el caso de hombres y 7.6% de mujeres; o sea que las mujeres tuvieron mayores problemas a la hora de conseguir un empleo en el área urbana de este departamento.

MOVIMIENTO POR LA INDEPENDENCIA

El 25 de mayo de 1809 se llevó a cabo en Chuquisaca un levantamiento histórico contra el Presidente de la Audiencia de Charcas, quien era el alto Tribunal de la Corona Española.

La Revolución de Chuquisaca fue el primer movimiento desarrollado por la Independencia de Bolivia, fue en esta primera batalla, en el que los insurgentes lograron deponer al militar español Ramón García de León y Pizarro para proclamar una rebelión que derivó en una guerra de guerrillas por la independencia.

Fue esta revuelta la que hizo que después se fuesen generando nuevos episodios así como el grito libertario, mismo que sirvió de eco en las siguientes emancipaciones revolucionarias de La Paz y Cochabamba, hasta llegar a la fundación de Bolivia.

Fue a partir de 1807, cuando los franceses empezaron con sus planes de ocupación del reino de Portugal y España apoyo el ataque mediante la firma de un Tratado. Sin embargo, en 1808 los franceses ocuparon España, por lo que esta unión quedaba disuelta, fue así como España se había apoderado de varias ciudades de americanas entre ellas Chuquisaca.

La caída del rey español Fernando VII provoca una crisis política en las colonias sudamericanas. El 25 de mayo de 1809 los insurgentes se levantaron ante los españoles, logrando deponer al militar español Ramón García de León y Pizarro y así dar inicio a la rebelión que duro más de 16 años.

Un grupo de criollos de Chuquisaca entre los que se destacaba Bernardo de Monteagudo, cuestiona a las autoridades designadas por la Junta de Sevilla que gobernaban en nombre del monarca y destituye al presidente de la Real Audiencia de Charcas. Al momento del alzamiento estos fueron brutalmente reprimidos por las tropas realistas provenientes de Alto Perú y de Buenos Aires.

