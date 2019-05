Delgado revela que Medina fue ratificado en la Felcc por orden del ministro Romero

Afirmó que Gonzalo Medina fue designado director nacional de la Felcv, pero que el viceministro Quiroga lo llamó, indicando que, por orden del ministro, debía mantenerse al excoronel en la Felcc. El Ministerio de Gobierno le resta crédito

Reveló que Medina se quedó en la Felcc por orden del ministro de Gobierno, Carlos Romero. Foto: Jorge Gutiérrez

El excomandante general de la Policía, Rómulo Delgado, declaró el 2 de mayo en Santa Cruz que por decisión del ministro de Gobierno, Carlos Romero, se debía mantener en el cargo de director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) por la gestión 2019, al excoronel Gonzalo Medina.

De acuerdo con el testimonio ofrecido por Delgado ante la Fiscalía Antinarcóticos, dentro del proceso de investigación del caso Pedro Montenegro, la razón que le dieron a él para dejar a Medina en las funciones de jefe de la Felcc, era su capacidad en la especialización investigativa.

EL DEBER accedió a parte de la declaración que prestó Delgado, el mismo oficial que en un diálogo filtrado con el director nacional de la Felcn, Maximiliano Dávila, le indica que creía que su destitución como jefe de la Policía se debía a la investigación por narcotráfico que había contra dos oficiales de la Felcc cruceña, Medina y Fernando Moreira.

No es seria la declaraciónEl coordinador técnico del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (Conaltid), Hugo Siles, dijo que la declaración de Delgado se basa en algo verbal y no es seria. Ratificó que el Ministerio de Gobierno no designa a ningún director de unidad policial y que esa es una atribución exclusiva del Comando General de la Policía. Además, afirmó que lo único que hace esa cartera de Estado es revisar carpetas por si algún uniformado designado tiene alguna medida disciplinaria, pero que los nombramientos los hace la Policía. Siles recordó que el ministro Romero reiteró esto desde que se generó el caso Montenegro.

La orden general de destinosRómulo Delgado, en su declaración, señala que se conformó una comisión para elaborar la orden general de destinos integrada por altos jefes. Ahí Medina fue designado como director nacional de la Felcv y en la Felcc de Santa Cruz debía asumir el coronel Paúl Saavedra. La orden fue remitida el 16 de enero al Ministerio de Gobierno, pero después Delgado fue convocado para hacer algunos cambios. “Cuando me encontraba en el comando realizando estos cambios me llamó el Dr. José Luis Quiroga, indicando que por orden del ministro se debía mantener al coronel Gonzalo Medina como director departamental de la Felcc, por su capacidad en la especialización investigativa y para aprovechar sus conocimientos”, se lee en el documento. Delgado termina su declaración diciendo que se siente víctima de un hecho que no cometió, como es la filtración del audio.

Respaldo a Carlos RomeroAyer el presidente Evo Morales ratificó su confianza en Romero; descartó su salida y aseguró que su continuidad en el gabinete “no está en debate”. El mandatario respondió así a los cuestionamientos a la autoridad. “No está en debate la situación de Carlos Romero, es ministro de Gobierno y tiene que cumplir su tarea junto a los comandantes (de la Policía)”, enfatizó el jefe de Estado, ayer por la mañana en Palacio.

