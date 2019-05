Éxtasis, Violación y Asesinato

El pasado 14 de abril en el condominio Guapay seis jóvenes se reunieron a consumir bebidas alcohólicas y drogas, uno de ellos apareció muerto, sus amigos aseguraron que se suicidó, sin embargo una testigo declaró que fue arrojado del décimo segundo piso, porque éste increpó a sus compañeros de fiesta, por violar a su amiga.

Cuando parecía que el caso quedaba en la incógnita, los familiares alegaban que su hijo no pudo haberse suicidado y la fiscal Delmy Guzmán decidió ampliar las investigaciones hasta lograr ubicar a la testigo principal quien contó en detalle lo que sucedió el 14 de abril:

Ella recibió una llamada donde la invitaban a una fiesta, resaltándo que iba a ver trago y éxtasis para que trajera a sus amigas hasta el condominio, ellos le dijeron que cubrirían el pasaje del taxi.

La muchacha recordó haber llegado a las 21.00 y quien bajó a recibirla fue Javier, luego la presentó a Manuel, Sepag, Mauricio y Sergio como su exenamorada para que nadie se propasara con ella. Después de compartir Coca Cola con ron todos deciden hacer una llamada para que les trajeran las drogas hasta el edificio.

Luego reparten las tabletas que eran de color verde y rojo, ella refiere que tomó 2 y comenzó a sentirse indispuesta por lo que fue al baño a vomitar. Tras ella, aparecen Manuel y Sepag imaginando que se encontraba drogada le sacan la ropa por la fuerza y proceden a violarla.

La joven sostuvo que intentó defenderse, pero la sujetaron con fuerza. Una vez consumada la violación, ella salió y se dirigió hasta una habitación donde permaneció llorando.

Al rato ingresó Sergio y le indicó que saliera a compartir a la terraza con todos, cuando salió, vió molestó a Javier Enrique quien les reclamaba e increpaba porque le hicieron eso a su amiga pero recibió al contrario insultos denigrantes.

Javier fue sujetado entre todos y comenzaron a golpearlo hasta que lo llevaron al filo de la terraza donde Sergio supuestamente lo lanzó al vacío.

La joven recordó que quedó atemorizada y ese momento todos decidieron abandonar el edificio. Sergio la llevó por la fuerza a su apartamento donde la volvió a violar y la víctima se quedó dormida hasta el día siguiente cuando el padre de su agresor apareció a contarle que encontraron el cuerpo de un joven en el Condominio Guapay.

Ese momento, Sergio se hizo el desentendido ingresó a su cuarto y amenazó a la muchacha que no dijera nada porque conocía todos sus movimientos y le dio 20 bolivianos para que se marchara a su domicilio. “Ellos golpearon a Javier porque él me defendió por lo que me hicieron y no hable antes por miedo que me pase algo”, dijo en su declaración.

Los jóvenes están siendo imputados por Asesinato.

Señores Padres de Familia, abramos los Ojos y hablemos con nuestros hijos, Este crimen sucedió en Santa Cruz !!!

