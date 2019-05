Golpe continuado de Maduro contra @AsambleaVE: le quitó competencias, declaró desacato, lo reemplazó con ANC, ahora encarcela diputados. Sin Congreso NO hay democracia; sin democracia NO hay @jguaido; sin Guaidó NO hay libertad.

¡Calle este 11M! #GolpeAlParlamento https://t.co/HcaC6QBXtg





Fuente: Tuto Quiroga por Tuto Quiroga