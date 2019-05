La Alcadía señala que la Gobernación es la encargada de las calles del Parque Industrial

Gobierno Municipal de Santa Cruz señala que Gobernación Cruceña es la encargada de las calles del Parque Industrial

El municipio cruceño establece en su comunicado que la Gobernación de Santa Cruz es dueña de las calles del Parque Industrial y que por ley, no podrían desde el municipio, invertir recursos en un lugar que no tiene dominio el municipio. Así mismo señalo el municipio en su comunicado que no se ha realizado la transferencia de dominio siendo que los predios tiene gravámenes y problemas judiciales.

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker