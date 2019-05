En una cabina de la línea Verde se dieron los hechos. Foto: ArchivoEl director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz (FELCC), Julio Bustillos Maldonado, reveló dos datos que llaman la atención respecto a la denuncia de un intento de rapto de una niña en el teleférico. Los sospechosos, que ya fueron identificados mediante las cámaras de seguridad, abordaron el transporte por cable con una tarjeta que no tiene identificación y que no existen imágenes de lo que ocurrió al interior de la cabina.

“Las personas que abordan en primera instancia en Ciudad Satélite (El Alto) al promediar las 10:50 de la mañana, habían ingresado con una tarjeta proporcionada por Mi Teleférico que no refiere un nombre de propiedad”, dijo Bustillos.

Ayer por la tarde se viralizó un audio por diferentes redes sociales donde una madre describe la incómoda situación de la que dice haber sido víctima junto a su hija, cuando se transportaba en una cabina de la línea verde de Mi Teleférico con dos pasajeros que la amedrentaron y le confesaron haber estado detenidos por el delito de trata y tráfico de personas.

Bustillos, al ser consultado sobre las imágenes a las que tuvo acceso la Policía para verificar la veracidad del contenido del audio, indicó que se logró identificar a las personas a través de las cámaras de seguridad de las instalaciones del teleférico, pero que no existen imágenes sobre lo ocurrido al interior de la cabina.

“Lo que si no tenemos son las imágenes de la cabina del teleférico porque no cuenta con cámaras al interior, simplemente con el botón de emergencia y un número que hace referencia a una llamada en caso de que así lo sea (…) no tenemos información de que se tengan cámaras en cada cabina”, expresó Bustillos.

El jefe policial pidió que la mujer se apersone a la FELCC para oficializar la acusación por escrito, bajo las garantías que la institución verde olivo le ofrece.

“Hoy se logra verificar las cámaras y lamentablemente al no tener una denuncia formal sobre el hecho ocurrido no podríamos hacer un requerimiento formal de las imágenes; sin embargo, lo que nosotros convocamos es que la persona que ha sido víctima de esta intimidación pueda apersonarse a la FELCC principalmente para proporcionar alguna información, obviamente con todos los resguardos correspondientes para que nosotros podamos hacer la investigación”.

Bustillos también resaltó que en las imágenes no se pudo observar “ningún tipo de agresión” y que se identifican las personas que la mujer refiere en el audio, “pero no denotan actitud de carácter agresiva”. También se puede ver, según dijo, a la madre de familia que se apersona ante un operador de Mi Teleférico y es él quien la acompaña para abordar un radiotaxi.

