Oposición pide convocatoria para elegir a un nuevo Defensor del Pueblo

María Carballo / La Paz

Nadia Cruz asumió como Defensora del Pueblo de forma interina el 24 de enero después de que su antecesor David Tezanos Pinto renunció después de un escándalo marital. El diputado opositor Amilcar Barral, aseguró que el plazo del interinato duró 90 días por lo que correspondería designar a un nuevo Defensor o Defensora.

Según el legislador, el interinato feneció el 30 de abril.

«Varios diputados de oposición realizaremos una representación ante el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda y Senado, Adriana Salvatierra, para solicitarles que ‘agenden’ una nueva convocatoria», dijo a radio Fides.

El artículo 11 de la ley del Defensor del Pueblo establece que el periodo de mandato será de seis años computables a partir de su posesión, sin posibilidad de ampliación o nueva designación. Tezanos Pinto ejerció el cargo entre el 13 de mayo de 2016 y el 24 enero de 2019 mientras que el artículo 13, que habla del interinato, no establece plazos.

«La Defensora o el Defensor del Pueblo, podrá interinamente ser remplazado por cualquiera de las Delegadas o Delegados Defensoriales Adjuntos, en caso de ausencia temporal», se lee en la norma.

El presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, aclaró que si la norma no establece plazos para que el interinato del Defensor del Pueblo concluya, entonces la oposición no puede pretender que se elija a una nueva autoridad.

«Sin embargo, estamos preocupados en elaborar una convocatoria con la que se busque una persona entendida en el ámbito, fundamentalmente de los derechos humanos. Estamos planificando que sea en el transcurso de la siguiente semana, pero no tenemos fecha, tiene que haber concertación, hay que cumplir un procedimiento», dijo a Página Siete.

En tanto, el presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Ciro Zabala, explicó que el plazo de los 90 días en un interinato está establecido en los «usos y costumbres», pero no en una norma específica.

«Muchas autoridades están años en un interinato. Se ha quedado en hacer un nuevo reglamento y hasta ahora no ha sido terminado, mientras no haya reglas del juego, yo no puedo hacer llamamiento a algo que no tiene reglas», afirmó a este medio.

Además, agregó que muchas autoridades «cumplen bien sus funciones», por lo que se decide mantenerlas en el cargo, aunque permanezcan en sus puestos de forma interina.

«Elegir a otras autoridad a veces es un proceso largo, tedioso y conflictivo, entonces por eso se tomó la decisión de que se construya un nuevo reglamento, uno más apropiado», detalló.

Según Barral, el oficialismo pretende evadir el tema y no convocar a una nueva elección para dejar en el cargo a Cruz, a quien acusó de ser simpatizante del MAS.

Fuente: https://www.paginasiete.bo