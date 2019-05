Samuel Doria Medina: “No se trata de buscar el candidato ideal, sino el que pueda unir”

Santa Cruz, 31 de mayo de 2019.- El líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, pidió a la ciudadanía que tomara en cuenta qué candidato es capaz de unir a la oposición en contra del autoritarismo, porque “el tema central de esta elección es evitar que Bolivia siga los pasos que hace años dio Venezuela y que la condujeron hasta la situación en la que está ahora”.

Por eso, complementó Doria Medina, “no se trata de ver qué candidato es más sabio o cuál es el ideal, sino de apoyar al que logre unificar a las fuerzas democráticas y forme un frente ganador, como el que hicimos en el 21F”, dijo.

Para ejemplificar la necesidad de la unidad para la oposición, Doria Medina sacó a colación los resultados de las últimas encuestas sobre la intención de voto de Santa Cruz. “Si la elección fuera este domingo, Evo Morales ganaría, pero si hubiera un entendimiento entre Mesa y Ortiz, la oposición lo vencería por mucho. Estos son los datos. La unidad opositora no es un capricho de Samuel, sino una necesidad historia del país“, señaló el político.

También dijo que cada político opositor pone una excusa para no sentarse ante la mesa de diálogo, generalmente echándole la culpa a sus colegas por la falta de unidad. “Pero con excusas no vamos a ninguna parte. No necesitamos excusas, no necesitamos análisis sobre lo sucedido en el pasado; necesitamos mostrar compromiso y responsabilidad con la lucha democrática”, concluyó.

Fuente: Prensa Unidad Nacional