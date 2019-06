Bs 10 de coima

Richard Arispe Carrasco

Una golondrina no hace verano, dice el dicho y se puede aplicar muy bien a este caso, donde un sargento de la Policía fue condecorado por haber rechazado una coima por parte de un conductor que no tenía licencia.

La actitud del uniformado Rojas es de resaltar, pero todos sabemos que esta actitud no es una constante en el accionar de los uniformados verde olivo.

No recibir dádivas y aportes, debe ser un deber y no un motivo para recibir plaquetas, condecoraciones y reconocimientos. Los jefes policiales intentan agarrarse de cualquier cosa con el fin de mostrar eficiencia y honestidad.

Todos se preguntan, qué pasaría si la coima fuese mayor. Con el artículo 400 por ejemplo, la aceptaba o no. Todos sabemos que cuando un policía te detiene, en la mayoría de los casos lo hace para sacarte plata, no para sancionarte o reprenderte por algo irregular que se hubiese cometido. Los 10 Bs para muchos policías son una ofensa, un monto para la risa, no alcanza ni para un caldo, menos para una recarga digna.

La Policía está sumida en un gran descrédito gracias a su apego al gobierno del proceso de cambio, a la politización de su estructura, a sus fallas en su propia fiscalización y sanción a los policías corruptos. El narco excoronel Medina, excapitán Moreira, los policías volteadores, Brinks, Eurochronos, la lista es larga. La Policía ha sido usada para reprimir al pueblo y a los opositores, y está muy dispuesta para cuidar el poder del gobierno de turno.

La Policía no cambiará, porque un subalterno no reciba una coima un día, que pasará los otros 364 días del año. No cambiará porque se cambie a algún comandante, no cambiará por una orden o plazos del presidente Morales, no cambió porque se le puso el nombre de Policía Plurinacional. La Policía no cambiará porque el gobierno la prefiere así, corrupta y maniobrable. No cambiará porque la Policía es el claro reflejo de nuestra sociedad. ¿O me dirán que solo en la Policía hay corrupción e ineficiencia?

