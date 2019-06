Dirigencia atigrada llama a la tranquilidad por embargo de su complejo

Tras el embargo realizado por el Juzgado Público departamental de La Paz al Complejo del club The Strongest por una deuda cercana a los $us 200.000 contraída en 2004, el presidente del Tribunal de Honor de la entidad, Javier Hinojosa, pidió a la familia estronguista y a la masa societaria tranquilidad dando a conocer que ese compromiso no puede afectar el patrimonio del club que asciende a 70 millones.

“Es una deuda de 200.000 y de ninguna manera es para inquietar porque estamos hablando de un patrimonio global de alrededor de $us 70 millones de los cuales un poco más de la mitad significa el complejo, entonces una deuda de 200 mil no va a afectar el patrimonio, así que hay que tener tranquilidad”, enfatizó el dirigente a radio Éxito este martes.

Hinojosa ratificó que el embargo es ilegal alegando que no es una deuda impositiva sino civil contraída por dos personas que fungieron como avales de la institución para dosificación de entradas en 2004, durante la gestión del expresidente Sergio Asbún, además que The Strongest no habría sido notificado con anterioridad.

Ayer en horas de la tarde representantes del SIN (Servicio Nacional de Impuestos) y del juzgado departamental se hicieron presentes en la calle 34 de Achumani donde se encuentra ubicado el complejo para embargar esas instalaciones, sin embargo al no poder ingresar al recinto dado que los lunes no funciona, dieron lectura del acta correspondiente y procedieron a pegar el documento en la puerta de ingreso.

El directorio atigrado pedirá la nulidad por existir vicios procesales que están afectando directamente al demandado y se presentarán los recursos del caso para que el mismo no siga adelante.

La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz