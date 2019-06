El MAS de Cochabamba busca control total y pone súbitamente a otro alcalde en Quillacollo

Cochabamba.- El Concejo Municipal de Quillacollo, con predominio del Movimiento Al Socialismo (MAS) y aliado al Frente Para la Victoria (FPV), cambió súbitamente ayer al alcalde suplente Antonio Montaño y eligió en su lugar a Willy López, presuntamente por la baja ejecución del Plan Operativo Anual (POA).

Sin embargo, la asambleísta departamental Lizeth Beramendi dijo que la intención del MAS es tener “el control total” y que existe la instrucción de trabajar para la elección nacional.

Montaño asumió el cargo en febrero y fue ratificado en abril, pero ayer los mismos concejales le quitaron su apoyo.

Montaño declaró que si bien su ejecución es baja —12 por ciento en cuatro meses—, es porque actúo con transparencia y se negó a entregar anticipos a las empresas por obras sin ejecutar.

“Esto es porque yo he querido transparentar. Toda persona que ha venido a hacer ciertas exigencias no encontró resultados. Hoy dejo la Alcaldía sin descuentos a las empresas”, manifestó.

Sin embargo, la anterior semana el exsecretario de Desarrollo Productivo Ruddy Valverde denunció a Montaño por tener pactos con el MAS y aseguró que los funcionarios fueron persuadidos, incluso, de ir al lanzamiento de la campaña en Chimoré.

Beramendi declaró: “El cambio súbito de alcalde demuestra que la Alcaldía de Quillacollo se ha convertido en un botín del MAS”, porque incluso los concejales que fueron con el FPV y Eduardo Mérida ahora son del MAS.

El concejal Willy López (FPV) asumió como el cuarto alcalde de Quillacollo tras la abrogación de la Resolución 18/2019 que designó a Montaño. Antes estuvieron Eduardo Mérida y Zacarías Jayta.

El conflicto comenzó el jueves con la elección de René Fernández (Demócrata) como presidente del Concejo Municipal de Quillacollo.

Fernández llegó al cargo por cinco votos de Juany Veizaga (MAS), Angelina Zeballos, Héctor Montaño, Willy López y Virginia Guarabia, todos del FPV.

El viernes, el concejal Roberto Vargas (MAS) afirmó que la “indisciplina” de Veizaga hizo que el partido pierda el control de esa instancia y dijo que Aydeé Mamani, Elizabeth Barcaya y Ximena Maldonado (FPV) apoyaron que continúe presidiendo.

Vargas rechazó el afán electoral. “Niego esas afirmaciones. Hemos decidido retirar la confianza a Montaño porque no ha cumplido compromisos con la población, así lo muestra la baja ejecución presupuestaria que tenemos del 12 por ciento”, dijo.

López indicó que entre sus prioridades están la organización de la festividad de la Virgen de Urkupiña y agilizar los procedimientos para ejecutar más de 60 proyectos del POA 2019.

El nuevo alcalde suplente es investigado por el caso audios por el cobro de coimas.

4 meses duró la gestión del alcalde suplente Antonio Montaño, quien asumió el cargo el 1 de febrero, tras la detención del exalcalde Zacarías Jayta.

PUNTOS DE VISTA «Mi llegada al cargo fue por una decisión judicial, no por un volteo. En ese sentido, vamos a asumir defensa. Ya presenté el recurso de reconsideración, también estoy acudiendo a la justicia ordinaria para que haga lo correspondiente». Antonio Montaño. Exalcalde FPV. «El cambio es porque queremos un alcalde que trabaje en obras, no sólo que participe en la inauguración de ferias y eventos. El Concejo recibió en cuatro meses 20 notas que exigían la abrogación de la resolución que designó a Antonio Montaño». Roberto Vargas. Concejal MAS.

ANÁLISIS

Lizeth Beramendi. Asambleísta departamental

“Ya no podemos mirar que el MAS destroce el municipio”

No sé si la crisis puede ser peor: no hay obras, no hay plata y nadie controla qué se hace con la plata de los quillacolleños.

El Concejo Municipal no fiscaliza, es cómplice de la corrupción. Los concejales son parte de la repartija, han hecho de la Alcaldía un botín para entrar a saquear. Es un desafío para Quillacollo, para movilizarse y sacar a estas autoridades con una ley corta para adelantar las elecciones.

Ya no podemos mirar que el MAS destroce el municipio, quiere tener el control para encarar elecciones y por eso el cambio súbito de Alcalde.