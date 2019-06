Madre asfixia a su hijo y trata de enterrarlo en una construcción

Escena del lugar donde la adolescente quitó la vida a Ian P. C. Foto: FELCC

Una adolescente de 17 años fue aprehendida ayer, luego de que fue imputada por asfixiar a su hijo de dos años porque el niño no dejaba de llorar. Junto a ella se detuvo a su actual pareja, un albañil de 27 años, con quien -según la Policía- trató de enterrar el cuerpo en una construcción.

“El bebé estaba llorando, para acallar al menor (la madre) le tapa la boca, pero con tan mala suerte que causa la muerte del niño. Luego llega a la casa la pareja de la madre, que no es el padre del niño fallecido, y tratan de esconder el cadáver en una construcción”, informó el director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Sergio Bustillos.

La Policía descubrió el hecho el domingo a denuncia del padre del albañil, pero la muerte del niño se registró el viernes por la noche en el cuarto que Laura C. C. ocupaba junto a su pareja. La acusada, embarazada de seis meses de su segundo hijo, y Elio Q. A. fueron detenidos y derivados a la Fiscalía sindicados por infanticidio.

El jefe de la División Homicidios, René Tambo, explicó que la pareja trató de esconder el cuerpo del niño en una fosa que cavaron en una construcción cercana a su domicilio.

La Policía presume que por remordimiento la pareja volvió al lugar y desenterró el cuerpo para volverlo a llevar a su casa. Luego Elio Q. A. decidió contar lo sucedido a su padre, quien denunció el hecho.

Fue el denunciante quien contó a los investigadores que la madre, luego de asfixiar al niño, dijo que creyó que se había quedado dormido. Después, lo tapó con una frazada hasta que llegó su pareja.

Tambo también indicó que el niño presenta quemaduras en el rostro. La hipótesis que maneja el investigador es que esas lesiones las provocó el cemento con el cual cubrieron el cuerpo. Se esperan los resultados del informe médico forense.

El cuerpo del niño fue encontrado envuelto en una frazada bajo la cama, en el cuarto de la pareja. No se descarta que trataban de llevarlo a otro lugar.

El capitán Tambo dijo que se investiga los datos del padre del niño. Algunas versiones no confirmadas, proporcionadas por familiares, presumen que Laura C. C. quedó embarazada a sus 14 años producto de una violación.

La Fiscalía General reportó que en los tres primeros meses de esta gestión se registraron 12 casos de infanticidio, de acuerdo a datos del Sistema Integrado de Gestión de Causas Penales.

En La Paz se reportaron tres casos; en Pando, dos; en Santa Cruz, dos; en Chuquisaca, dos; en Beni, uno; en Tarija, uno, y en Cochabamba, uno. La pena para este delito es de 30 años de cárcel.

Página Siete / La Paz