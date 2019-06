Milton Melgar lanzó una arenga particular

Marco Mejía / La Paz

Milton Melgar, uno de los capitanes que tuvo la Selección en el Mundial de Estados Unidos tiene una historia particular, previo al ingreso de los equipos al campo de juego del estadio Soldier Field.

La Verde realizaba el calentamiento en uno de los salones del estadio, mientras en la cancha se procedía a la ceremonia de inauguración. “Tres auxiliares de la FIFA pusieron unas vallas divisorias y entraron nuestros rivales: los famosos alemanes liderados por el gran Lothar Matthäus y el goleador Jürgen Klinsmann. Serios, callados, concentrados, y, sobre todo, ¡altos!, ¡altísimos!”, recuerda Melgar

Los jugadores bolivianos quedaron impresionados con el físico de los alemanes tal como soldados que se alistaban para una guerra y no para un partido.

“La diferencia física era notoria, abismal. De un lado, nosotros los bolivianos, delgados y retacones; del otro, los alemanes, grandotes y fuertes. Yo era uno de los líderes de esa selección de Bolivia y noté un clima de excesiva tensión y nerviosismo en mis compañeros cuando vieron a esos panzers vestidos de futbolistas calentando a tres metros de distancia”, agregó.

Melgar, que junto a Borja era uno de los más experimentados del equipo, tuvo una idea para levantar el ánimo de sus compañeros a minutos del inicio del encuentro.

“Todos pensamos: ¡qué les vamos a ganar a estas bestias! Se me ocurrió apoyarme en la valla, dándoles la espalda a los alemanes. Me quité la camiseta, mostrando mi torso esquelético a todos los presentes (era uno de los más delgados del plantel), y lancé un grito desesperado: “¡Qué tienen ellos que no tengamos nosotros!”, agregó.

“La broma surtió efecto porque todos estallaron en una risa que sirvió para distender el ambiente. Ni siquiera nuestro técnico, el vasco Azkargorta, pudo contenerse. Luego, en los 90 minutos, Bolivia perdió 1-0 en un partido muy equilibrado. Pudimos demostrar que las diferencias físicas no tienen importancia a la hora de jugar”, relató en una entrevista con este medio.

Fuente: https://www.paginasiete.bo