Su ex esposo mató a sus cinco hijos pero ella pide que no lo condenen a muerte

Amber Kyzer, madre de los cinco chicos asesinados, pidió que no condenen a la pena de muerte a su ex esposo. (Tracy Glantz/Teh State via AP, Pool)

Estados Unidos.- Un inesperado momento se vivió en la corte, en Carolina del Sur, en el juicio a un hombre que mató a sus cinco hijos: Amber Kyzer, la mamá de los pequeños, tomó el estrado para pedirle al jurado que no condenen a muerte a su ex esposo. «Él no mostró misericordia. Pero mis hijos lo amaron y hablo en nombre de ellos», dijo.

La historia es desgarradora. Amber estuvo casada con Timothy Jones Jr. durante ocho años y vivieron juntos en el condado de Lexington hasta 2012. Ese año se divorciaron y obtuvieron la custodia compartida de sus hijos, según cuenta el sitio de la CNN.