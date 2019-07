Abigail Sarabia Ricaldez: «Estuve casi una semana sin comer, sólo comíamos galletas y fruta»

Todo sacrificio tiene su recompensa, así se puede definir el logro de la ciclista Abigail Sarabia, quien consiguió revalidar su título en la modalidad contrarreloj y se consagró bicampeona panamericana en la competencia que se realizó la semana pasada en la ciudad de Guadalajara, México.

No fue fácil, llegó al día de la competencia sin comer adecuadamente y, pese a las complicaciones, conquistó la presea dorada con un tiempo de 16:55.65.

Abigail tiene un futuro prometedor y así lo entendió la Federación Mexicana de Ciclismo, que se acercó a ella con la intención de ayudarla a conseguir un equipo profesional en ese país, con el que pueda entrenar y adquirir mayor roce internacional. Aún no hay ofertas serias, pero el sueño de entrenar en el exterior está presente.

Ayer, la pedalista cochabambina recibió un reconocimiento de parte del alcalde suplente de Quillacollo, Willy López, quien además señaló que seguirán apoyándola como hasta ahora.

– ¿Cómo ha sido su preparación previa para el Panamericano Juvenil de ciclismo?

– La verdad es que el resultado fue muy satisfactorio, estuvimos trabajando dos meses y medio antes. Primero comenzamos con un ritmo normal pero con constancia. Luego, un mes antes fue más exigente. Las últimas semanas hicimos un trabajo más específico. Fue algo complicado sacar nuevamente la medalla de oro, porque este año fue mucho más fuerte, estuvieron más ciclistas pero gracias a Dios pude obtener el bicampeonato panamericano de ciclismo.

– ¿Cuáles fueron las diferencias entre el Panamericano que se realizó en Cochabamba y en Guadalajara?

– La organización fue muy buena aquí, pero allá (en México) los anfitriones pusieron buses sólo en determinados horarios, no podíamos salir, nos teníamos que quedar en la pista y descansar ahí (luego de entrenar).

La alimentación tampoco fue la mejor, estuve casi una semana sin comer porque me hizo mal, luego no quise comer. Comíamos galletas y fruta.

– Cada vez se exige más, ¿cree que va subiendo de nivel?

– En el ciclismo si no te exiges en la carrera no avanzas, puedes mantener un ritmo y en la carrera no es así. Hay ataques, fugas, entonces tienes que seguir. Si en el ciclismo no te esfuerzas no llegas a nada.

– Viene de una familia de ciclistas, ¿hace cuánto tiempo que compite y cuánto tiempo que lleva entrenando?

– Mi padre competía en los años 90 y una década después lo dejó. Mi hermana (Rebeca) comenzó con la práctica del ciclismo cuando participó en los II Juegos Plurinacionales y de ahí siguieron mis hermanas, quienes me impulsaron a seguir mejorando y subir de nivel porque siempre salíamos juntas a entrenar. Voy entrenando desde hace seis años, agarré un gran nivel a los tres años de practicar el ciclismo.

FICHA PERSONAL

Abigail Sarabia Ricaldez

Lugar y fecha de nacimiento: Cochabamba, 14 de diciembre de 2001 (17)

Padres: Raquel Ricaldez Zurita y José Sarabia Veizaga

Hermanos: Noemí (29), Sharon (27), Josué (25), Rebeca (23) y Micaela (19)

Especialidad: Velocidad (pista) y Contrarreloj (ruta)