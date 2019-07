Alejandro Madde hace historia para Bolivia en el triatlón de Lima 2019

Lima | Los Tiempos

Alejandro Madde marcó un hito para el triatlón nacional, al convertirse en el primer boliviano en finalizar esta prueba en unos Juegos Panamericanos.

El atleta cruceño terminó la dura competencia, que incluye más de 50 km entre las pruebas de aguas abiertas (1,5 km), ciclismo (40 km ) y atletismo (9 km), en el puesto 28 entre 32 competidores, con un tiempo de 2h08’86”, a 18,47 minutos del ganador, el mexicano Crisanto Grajales.

“Logré uno de los objetivos, terminar y ser el primero del país en completar una prueba de triatlón era importante, no tanto por el resultado, sino por la marca de aquí en adelante. El objetivo tiene que ser mucho más grande”, aseguró Madde, tras la prueba.

Dos triatletas representaron a Bolivia en unos Juegos Panamericanos en el triatlón antes de Lima 2019, pero ninguno finalizó la prueba, ya que al ser circuito si son alcanzados por el líder son eliminados.

Raúl Espinoza en Guadalajara 2011 y Harold Santos en Toronto 2015 fueron los representantes nacionales que no terminaron la prueba.

Madde inició bien la competencia, estaba muy cerca del grupo líder en la prueba de aguas abiertas, que se compitió en la playa Agua Dulce, pero en la segunda vuelta una ola lo arrastró y lo retrasó.

“Lo más difícil esta vez fue la natación, ya que al complicar el segundo giro me arrastró una ola, porque me paré antes de tiempo y me retrocedió como cinco metros, después ya fue muy difícil reponerme, prácticamente el ciclismo fue contrarreloj, no tenía con quién hacer relevos y fue una de luchar para que el grupo de la punta me saque lo menos posible”, contó Madde.

Otro hito marcado

El mexicano Crisanto Grajales también fue el primer triatleta que conquista dos oros en Juegos Panamericanos, luego de ganar la prueba tal como ya lo había hecho hace cuatro años en Toronto.

El ahora bicampeón panamericano completó la competencia en 1h50’39”, poco más de un minuto que su marca de hace cuatro años (1h48’58”).

El segundo lugar en Lima 2019 fue para el brasileño Messias Manoel, con 16 segundos de retraso. Mientras que la presea de bronce se la llevó el argentino Luciano Taccone, 25 segundos más lento que el ganador. Taccone repite el metal que logró en dos ocasiones su compatriota Óscar Galindez en 1995 y 2003.

Brasil hace 1 y 2

La brasileña Luisa Baptista logró la medalla de oro en la rama femenina del triatlón, mientras que su compatriota Vittoria Lopes fue segunda.

Baptista completó la competencia en 2h00’55”, 33 segundos menos que su amiga y 1,13 minutos menos que la mexicana Cecilia Pérez, que completó el podio.

El esfuerzo de la competencia la hizo Lopes, quien lideró la prueba hasta los últimos kilómetros del atletismo, donde fue rebasada por Baptista.

Es la primera vez que Brasil gana el oro en el triatlón femenino de los Juegos Panamericanos. Estados Unidos, Canadá y Chile habían acaparado los títulos.

El tráfico limeño perjudicó a medios

Los periodistas de una de las cadenas deportivas más importantes de Sudamérica ayer fueron perjudicados por el tráfico de Lima.

Los corresponsables argentinos de FoxSport debían llegar a la prueba de triatlón, que se compitió en Playa Agua Dulce, en el municipio de Chorrillo, al sur de la capital peruana.

De acuerdo al itinerario y la distancia desde el Centro de Convenciones, cuartel general de la prensa internacional, los periodistas debían llegar en un máximo de 30 minutos a su destino, sin embargo, debido a que el tráfico de Lima ayer estuvo peor que de costumbre, porque se cerraron varias calles por la prueba de maratón, 30 minutos se transformó en casi hora y media.

Ante la frustración de no poder avanzar y la necesidad de llegar de inmediato a la zona de competencia, los periodistas se bajaron del bus oficial, para tomar algún taxi, que los lleve por otras rutas alternativas y llegar a tiempo a su destino.

Hoy el tráfico de Lima volverá a estar caótico, por los desfiles por el aniversario de Perú, aunque se espera que la organización de Lima 2019 tome sus previsiones.

No tuvieron buen inicio en el pentatlón moderno

Fátima Cabrera y Mariela Ayala no tuvieron una buena jornada en la prueba individual del pentatlón moderno femenino, que fue conquistada por la mexicana Mariana Arceo, que logró 1.392 puntos.

Cabrera fue la mejor de las dos representantes nacionales al ubicarse en el puesto 26 entre 32, con un total de 776 puntos; mientras que Ayala ocupó la casilla 29 con 686 puntos.

Ninguna de las dos pudo sumar puntos en la prueba de ecuestres. Cabrera no terminó la competencia y Ayala fue eliminada.

Hoy será el turno de la rama masculina en el pentatlón moderno individual.

Jesús Tiñini y Said Rollano representan a Bolivia, quienes buscarán sorprender en la competencia individual.

El pentatlón moderno continuará mañana y el martes, con las pruebas mixtas y por equipos.