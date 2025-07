«Llama a Batman, Superman»: Oficial de policía se burla de la petición de ayuda de un colega militar

El caso ocurrió en junio y cobró repercusión este mes. La Policía Militar informó que investigará las circunstancias relacionadas con la circulación del audio y su contenido.

Fuente: Globo G1

Un audio que circula en redes sociales y obtenido por TV Anhanguera muestra a un policía burlándose de un colega que pidió ayuda tras advertir movimientos sospechosos cerca de la unidad del Batallón Rural en Formosa, en las inmediaciones del DF. «Dile que llame a Batman, Superman», dijo el colega. La Policía Militar confirmó el hecho y dijo que investigará las circunstancias (escuchar audio arriba).

El caso ocurrió el 28 de junio. A g1, la Policía Militar informó que no tenían conocimiento previo de los audios publicados. La corporación investigará internamente las circunstancias relacionadas con la circulación del audio y su contenido, informó el primer ministro.

Audio

En el audio, el colega pregunta si no hay policías militares en el batallón. «¿Hay un individuo extraño en la base de lo rural? Allí no es una base de la Policía Militar, ¿verdad? Allí no hay policía militar, ¿verdad?», dijo el policía.

Después de que el encargado de la central explicara que se habían enviado dos vehículos, el colega sigue diciendo que el policía debería disparar.

«Dile que dispare allí, eh. Es un policía militar, no necesita un equipo allí. La fuerza táctica es otra situación. Dile que llame a Batman, Superman», dijo el colega.

La policía informó que, después de las investigaciones en la escena, no se encontraron anomalías.