Castillo está recuperado y puede reaparecer ante Destroyers

Oriente Petrolero volverá a contar con su goleador en la cuarta fecha del Clausura. Aunque, el ‘Pícaro’ no jugará este jueves ante Always Ready, ya está listo para volver a la cancha contra el cuchuqui, el domingo (19:30).

Alexander Vidal Avalos

El goleador está de vuelta. El delantero de Oriente Petrolero, José Alfredo Castillo, se recuperó de una pubalgia y todo apunta a que reaparecerá este domingo (19:30), en el partido contra Destroyers, por la cuarta fecha del Clausura. El ‘Pícaro’ aprovechó el receso por la Copa América para recuperarse y volvió a entrenarse desde este pasado lunes.

“Ya me recuperé al cien por ciento. Me metí a entrenar con el resto del grupo desde el lunes, ahora me enfoco en llegar de la mejor manera para el domingo (contra Destroyers)”, dijo Castillo, este miércoles en el programa radial Los Más Buscados de EL DEBER Radio. El ‘Pícaro’ se perdió la primera fecha (derrota ante Bolívar por 3-2) por la lesión y ahora recuperado quiere volver a ser el goleador de su equipo, como lo hizo en el Apertura 2019.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“Como delantero mi objetivo principal es ser el goleador del equipo y si se da del campeonato. Aspirar a ser campeón siempre está en la mente de un jugador”, expresó el artillero cruceño, de 36 años. Castillo ahora debe pelear el puesto con el delantero argentino Nicolás Franco, que llegó este semestre al equipo albiverde.

Fuente: diez.bo