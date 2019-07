Destroyers confirmó que le quita su respaldo a César Salinas, presidente de la FBF

Fue el club que hizo presidente al actual titular de la FBF. Pidió que su hermano, Robert, tome cartas en el asunto para no ser "utilizado". La molestia de Carlos Blanco es por el incumplimiento al reglamento

Carlos Jordán Paz

El club que llevó a César Salinas a la presidencia de la Federación Boliviana de Fútbol le quita su respaldo. Lo confirmó hoy Carlos Blanco, presidente de Destroyers. Esto por el tema de la observación que presentó al no hacerse oficial que un jugador pueda jugar en una misma temporada en dos clubes.

La molestia del directorio que preside Carlos Blanco surge por la presencia del delantero colombiano Yony Angulo en filas de Nacional Potosí, equipo que superó el domingo al cuadro aurinegro por 0-2 en el Tahuichi, lo cual considera que ha sido de manera irregular porque no se respetó ni el reglamento ni el estatuto vigente de la FBF.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Este hecho originó que Destroyers impugne el domingo el partido y para oficializar la medida mañana cancelará los 5 mil dólares que exige la División Profesional para enviar la demanda ante el Tribunal de Justicia Deportiva.

Según el directivo, la presencia de Angulo, más la de Harold Reina en The Strongest (The Strongest) y de Christian Machado (Bolívar) en la primera fecha del torneo Clausura ha sido fuera de la reglamentación, lo cual demuestra que estos clubes implicados han acatado una norma que no rige y que no está oficialmente implementada ni en el reglamento del campeonato ni en el Estatuto de la Federación Boliviana de Fútbol.

“Estos jugadores han sido mal inscritos para jugar en la primera fecha. Acá la Federación no puede ser juez y parte. No es correcto lo que ha permitido. Es mucho abuso lo que se está dando. No son los dueños del fútbol boliviano para actuar así. Todo esto ha originado que Destroyers ya no respalde a Salinas (presidente de la FBF) porque como clubes no tenemos quien nos respete. Caímos como tontos”, dijo Blanco quien dice tener el apoyo en esta medida de Blooming y Guabirá y considera que su hermano, Robert, presidente de la División Profesional y a la vez vicepresidente de la FBF, debe tomar carta del asunto para no ser «utilizado» por gente que quiere aprovecharse del momento.

Fuente: diez.bo