Destroyers oficializó la impugnación contra Nacional Potosí

La demanda del club cuchuqui se hizo oficial luego de presentar un memorial y la factura del pago de 5.000 dólares al Tribunal de Disciplina de la División Profesional

Carlos Jordán Paz

Destroyers oficializó este martes por la mañana la impugnación contra el club Nacional Potosí porque hizo jugar el domingo pasado al delantero colombiano Yony Angulo, con el argumento que en el torneo Apertura defendió los colores de Royal Pari.

Carlos Blanco, presidente del club aurinegro, entiende que Angulo está mal inscrito para disputar el torneo Clausura, pues entiende que bajo la reglamentación vigente (artículo 34 del Reglamento Nacional de Transferencia y Habilitación de Jugadores) no lo puede hacer.

La demanda se hizo oficial luego de que el titular cuchuqui presentara un memorial y la factura del pago de 5.000 dólares al Tribunal de Disciplina de la División Profesional.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Jamás nos negamos a aceptar los cambios de la FIFA, no estamos en contra, pero lo que exigimos es transaparencia en la aplicación de estas normas. Se hicieron de noche a la mañana, faltando a todo procedimiento regular. Por eso el jugador de Nacional Potosí está mal inscrito y esto nos lleva a impugnar. Las cosas no están claras y las decisiones a escondidas no van con mi club”, sostuvo el titular de Destroyers.

